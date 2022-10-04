خبر في الجول - سامسون يصل مقر الزمالك

وصل المهاجم البينيني سامسون أكينيولا إلى مقر تدريبات الزمالك منذ قليل.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وصل لمقر تدريبات الزمالك، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.

وخضع اللاعب للكشف الطبي في وقت سابق أمس الاثنين.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك بشكل رسمي عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.

وتعاقد الزمالك مع اللاعب قادما من كاراكاس الفنزويلي. وكشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي الأبيض عن الصفقة في وقت سابق.

أكينيولا المولود في بورتو نوفو عاصمة دولة بنين بشهر مارس 2000، يحمل الجنسية النيجيرية أيضًا.

وبدأ أكينيولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي.

مغامرة أكينيولا الأوروبية تواصلت بالانتقال إلى سينيكا السلوفاكي في صيف 2019، حيث سجل معه 5 أهداف في 21 مباراة خاضها.

وتحوّل أكينيولا إلى قارة أمريكا الجنوبية للانضمام إلى كاراكاس في يناير 2021.

وسجل أكينيولا 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة.

وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.

وانضم أكينيولا لأول مرة لقائمة بلاده في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي.