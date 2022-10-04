وكالة أنسا: إيطاليا تطالب البرازيل بتسليم روبينيو لسجنه 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

قدّمت وزارة العدل الإيطالية، طلبًا للسلطات البرازيلية، بتسليم روبينيو لاعب ميلان السابق، من أجل تنفيذ عقوبة السجن.

روبينيو النادي :

وأوضحت وكالة "أنسا" للأنباء أن الحكم على روبينيو بالسجن 9 سنوات نهائي، وبالتالي تسعى إيطاليا لدفع بلاده البرازيل إلى تسليمه.

رغم ذلك، فالدستور البرازيلي يحمي مواطنيه ولا يسمح بتسليمهم إلى دول أخرى، مما يجعل عودة روبينيو إلى إيطاليا مستبعدة.

وتمت واقعة الاغتصاب يوم 22 يناير 2013 عندما شارك روبينيو رفقة 5 من أصدقائه في اغتصاب فتاة ألبانية.

وأوضحت التحقيقات أن روبينيو ورفاقه جعلوا الفتاة تتعاطى الكثير من الكحوليات حتى الثمالة، لتفقد الوعي ويتناوبوا على اغتصابها في ملهى ليلي.

وحصل ريكاردو فالكو مواطن وصديق روبينيو على حكم بالسجن 9 سنوات بدوره، وتسعى السلطات الإيطالية لاسترجاعه أيضًا.

بينما لم يتم التعرُف على الرباعي الآخر الذي شارك في عملية الاغتصاب.

وتمت الواقعة وقتما كان روبينيو لاعبًا في ميلان بين 2010 و2015.

روبينيو (38 عامًا) بدأ مسيرته في سانتوس ثم تألق في صفوف ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل انتقاله إلى ميلان.

ولعب روبينيو لاحقًا لأندية جوانجزو إيفرجراندي الصيني، وأتليتيكو مينيرو، وسيفاسبور التركي، وإسطنبول باشكشاهير التركي، قبل أن يكون سانتوس محطته الأخيرة في 2020، لكن تم فسخ عقده مع النادي بسبب أزمة الاغتصاب.