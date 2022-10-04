أسوان يطلق مبادرة دوري الأخلاق والروح الرياضية للموسم المقبل

دعا نادي أسوان منظومة الكرة المصرية للمشاركة في إطلاق مبادرة "دوري 2023 دوري الأخلاق والروح الرياضية". في الموسم المقبل.

وعاد أسوان للمشاركة في الدوري الموسم المقبل بعد غياب موسم واحد.

وجاءت دعوة أسوان في بيان رسمي جاء فيه:

"يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة الشافعى صالح اعتزازه وتقديره لكل الأندية المصرية بكافة مستوياتها وجماهيرها خاصة الأندية الجماهيرية والشعبية الكبيرة ويعرب نادى أسوان عن احترامه لكل مجالس الإدارات والمسئولين بالأندية الشقيقة نظرا لما يربطه بها من علاقات تاريخية للتواصل والتعاون".

"ويشير نادى أسوان بأن مواقفه الرسمية والإعلامية تعلن من خلال المتحدث الرسمى للنادي وهو رئيس مجلس الإدارة والمنظومة الإعلامية للنادي والتي تضم المركز الإعلامي والحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

"وينفي نادى أسوان مسئوليته ويؤكد رفضه وعدم صحة ما نشرته إحدى الصفحات الجماهيرية عبر منشوراتها فيما يخص مفاوضات نادى أسوان والنادى الأهلي حول إعارة بعض اللاعبين إذ يؤكد نادى أسوان تقديره لمجلس إدارة النادى الأهلي ومسئوليه وأن ما نشر لا يمت للحقيقة بصلة ونادى أسوان غير مسئول عن هذه الصفحة".

"ويهيب مجلس إدارة نادي أسوان الرياضى بكافة المواقع والصفحات الإلكترونية التى تنقل عن نادى أسوان بضرورة تحري الدقة ونقل الأخبار والتصريحات التى تصدر عن مسئولي النادي فقط طبقا للمعايير الأخلاقية والمهنية وعدم الانسياق وراء دعاوي الشحن الجماهيري وإثارة الفتن والتعصب الرياضي والنادي سيتخذ الإجراءات القانونية التى تحفظ له حقوقه ضد أى تجاوزات تصدر عبر الصفحات غير المسئولة وليست ذات صلة بالنادي".

"ومع اقتراب انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم بالموسم الجديد 22-23 يدعو نادى أسوان الرياضي كافة عناصر منظومة كرة القدم المصرية وفى مقدمتها جماهيره الوفية للمشاركة فى مبادرة "دورى الأخلاق والروح الرياضية 2023 " لنتكاتف جميعا للحفاظ على الأخلاق الرياضية والمنافسة الشريفة والعادلة بملاعب الكرة المصرية".