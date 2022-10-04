محمود علاء: أشكر جمهور الزمالك على فترتي مع الفريق

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 15:37

كتب : FilGoal

محمود علاء ومحمد مصيلحي

وجه محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري الشكر لجمهور الزمالك على الفترة التي قضاها مع الفريق الأبيض.

وأعلن الاتحاد السكندري التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال محمود علاء عبر إذاعة ميجا إف إم: "إجمالي الموسم الماضي لي لعبت حوالي 26 مباراة وتعرضت لإصابة بعدها كان يسير الفريق بشكل جيد لذلك بعد عودتي لم أشارك".

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وأضاف "في نهاية الموسم لم أشارك 10 مباريات متتالية وبالتالي ظهرت صورة للجمهور أنني لم أشارك طوال الموسم مع الزمالك".

وواصل "شعرت أن الموسم الجديد دوري لن يكون كبيرا مع الزمالك ولذلك فضلت الرحيل من أجل المشاركة".

وأكمل "فضلت الانتقال إلى نادي الاتحاد لأنه من الأندية الكبيرة والجماهيرية لأنني أحب اللعب في حضور الجمهور".

وشدد "أشكر جمهور الزمالك على الفترة التي قضيتها مع الفريق وأعدهم بالعودة بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته "تلقيت أكثر من عرض خليجي في فترات مختلفة لكني فضلت البقاء بسبب جمهور نادي الزمالك".

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