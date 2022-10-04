مؤتمر جوارديولا: أرقام هالاند تتحدث عن نفسها.. وهذا ما ينقص محرز

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقف كايل ووكر من المشاركة أمام كوبنهاجن.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن، غدا الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "كايل ووكر؟ أعتقد أنه سيغيب لكننا سنرى بعد ظهر اليوم".

وأثنى جوراديولا على مهاجمه إيرلينج هالاند وعلق "في سنه لا يمكن لأحد أن ينافسه. الأرقام تتحدث عن نفسها".

ونجح هالاند في تسجيل 17 هدف وصنع 3 آخرين خلال 11 مباراة فقط بموسمه الأول مع مانشستر سيتي.

رياض محرز

وعن رياض محرز قال جوارديولا: "الآن لا يلعب كثيرا ولكن عندما يعود إلى كامل لياقته البدنية سيأتي كل شيء. لا أستطيع أن أعلمه أي شيء، إنه جيد جدا".

اللاعب الجزائري خاض 10 مباريات معظمها كان بديلا ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

كوبنهاجن

وعن مواجهة كوبنهاجن أوضح "بعد المباراة ضد مانشستر يونايتد هذه هي المشكلة الأكبر. آمل أن أتمكن من إخبارهم وإظهار اهتمامهم وعليهم احترام كوبنهاجن. إنهم شجعان للمضي قدما".

وتابع " كوبنهاجن لديهم القدرة على اللعب والشجاعة للعب وعليك أن تحاول إجبارهم على لعب كرات طويلة. لقد فوجئت عندما شاهدتهم هذا الصباح كم هم جيدون في الكرة".

وعن مشاركة كيفن دي بروين كلاعب وسط إرتكاز علق: "لقد لعب بضع دقائق بشكل جيد حقا، اللعب في الوسط عليك أن تولي المزيد من الاهتمام. هناك بعض الأشياء التي يجب تحسينها مع رغبته في التعلم سيفعل ذلك".

كالفين فيليبس

وعن ما إذا كان كالفين فيليبس سيلعب قبل كأس العالم كشف: "آمل ذلك له وللمنتخب الوطني. للحصول على فرصته في الذهاب آمل ذلك. لكنني لست طبيبا، لا أعرف. هذا الصيف سآخذ دؤوسا كطبيب وأخبركم بذلك".

وتحدث بيب جوارديولا عن لاعبه فبل فودن قائلا: "كرجل لا يشعر بالضغط. كلما زادت أهمية المرحلة يتصرف بشكل أفضل. لديه مرونة تكتيكية كبيرة ويمكننا استخدامه بطرق عديدة".

كأس العالم

وعن حظوظ منتخب إنجلترا في كأس العالم أوضح: "أتمنى أن يتمكن المنتخب الإنجليزي من تقديم بطولة جيدة. أكن احتراما لجاريث ساوثجيت، أعرف معظم اللاعبين وأعيش في هذا البلد. نأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك".

واختتم "أعلم أن الصحفيين والناس في كوبنهاجن يتوقعون منا الفوز لكنني لست من هذا النوع من المدربين. لدي الكثير من الاحترام لهذا الفريق. في الموسم الماضي فازوا بالدوري، وأحيانا في الموسم التالي يمكن أن تسوء الأمور".

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط متفوقا على دورتموند بفارق 3 نقاط.

فيما يتواجد كوبنهاجن في المركز الثالث متساويا مع إشبيلية بنقطة وحيدة.