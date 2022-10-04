قائمة ريال مدريد – غياب كورتوا وعودة مودريتش.. وظهور نجل كانيزاريس أمام شاختار

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة شاختار دونتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

ويتواصل غياب تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق بسبب آلام في عصب النسا.

كما يبتعد داني سيبايوس لاعب وسط الفريق بسبب آلام في العضلة الخلفية.

في المقابل، يعود الثنائي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز لقائمة الفريق بعد التعافي من الإصابة.

كما يظهر الشاب لوكاس كانيزاريس حارس مرمى الفريق الرديف، ونجل سانتياجو كانيزاريس حارس مرمى ريال مدريد وفالنسيا ومنتخب إسبانيا السابق.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على سيلتك الاسكتلندي ولايبزج الألماني.

فيما يأتي شاختار ثانيًا بأربعة نقاط من فوز على لايبزج وتعادل مع سيلتك.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين – لويس لوبيز – لوكاس كانيزاريس

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – لوكاس فاسكيز – ألفارو أودريوزولا – فيرلان ميندي

الوسط: أورليان تشواميني – لوكا مودريتش – توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور – رودريجو – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز