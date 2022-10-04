بركات يجتمع بجهاز المنتخب الأولمبي لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل

عقد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا في مقر الاتحاد مع روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

جاء الاجتماع لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب المقبل الذي يتخلله مباراتين ضد إي سواتيني في تصفيات إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مع إي سواتيني في المرحلة الثانية من التصفيات بعد إعفاء المنتخب من الدور الأول.

وفي حالة تخطي هذا الدور سيلعب الفائز أمام المتأهل من مواجهة زامبيا وسيراليون في الدور الأخير من التصفيات خلال شهر مارس من عام 2023 المقبل.

وكان منتخب مصر لعب ضد بينين وديا مرتين تعادل في الأولى سلبيا وفاز في المباراة الثانية بهدفين دون رد.