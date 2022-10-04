اسكواش - الأخوان الشوربجي في نهائي نيتسويت

وصل الأخوان الشوربجي إلى نهائي بطولة نيتسويت المفتوحة للاسكواش في أمريكا.

وتغلب مروان الشوربجي على البيروفي دييجو إلياس بشوطين مقابل شوط.

تقدم مروان في الشوط الأول بنتيجة 13-11، قبل أن يتعادل إلياس بالشوط الثاني 11-7.

وحسم مروان المواجهة لصالحه بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 11-7 أيضا، في مباراة استمرت لمدة 40 دقيقة.

وفي نصف النهائي الثاني، فاز محمد الشوربجي على مازن هشام بشوطين مقابل شوط.

تقدم محمد في الشوط الأول بنتيجة 11-8، قبل أن يعادل مازن هشام الكفة بالفوز بالشوط الثاني بنفس النتيجة.

وحسم محمد الصعود للنهائي بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 11-5، في مباراة استمىت لمدة 40 دقيقة.

وتقام المباراة النهائية في الرابعة والنصف من فجر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

والتقى الثنائي في وقت سابق في نهائي بطولة العالم 2017 وفاز وقتها محمد بثلاثة أشواط مقابل شوطين.