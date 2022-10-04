الدرجة الثانية – المصري بالسلوم لـ في الجول: إنبي يقترب من رعاية الفريق

كشف رمضان ناجي رئيس مجلس إدارة نادي المصري بالسلوم عن اقتراب إنبي من الحصول على حقوق رعايه ناديه.

وقال رمضان ناجي لـFilGoal.com: "لدينا عقد رعاية مع شركة ألو إيجيبت لمدة ثلاث مواسم بعد صعود الفريق في الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية وتربطنا معها علاقة جيدة".

وأضاف "تلقينا عرضا من نادي إنبي لرعاية الفريق، وسيشارك بفريق مواليد 2001 مع بعض عناصر الفريق الأول".

وأكمل "لدينا شروط ولديهم شروط من أجل إتمام الاتفاق الرسمي على رعاية الفريق".

واستمر في تصريحاته "أتوقع أن نصل لقرار رسمي قبل يوم الخميس المقبل".

وأشار "المعاناة المادية دفعتنا للاستثمار والموسم الماضي كان جيد بالنسبة لنا مع الشركة الراعية ومع قرارات اتحاد الكرة الأخيرة مضطرين لذلك".

وتعجب قائلا: "هل معقول إصدار قرارات جديدة لنظام الدوري قبل بدايته بعشرة أيام".

من جانبه قال وائل علاء المدير التنفيذي لشركة ألو إيجيبت راعي المصري بالسلوم لـFilGoal.com قائلا: "إذا تم الاتفاق مع نادي إنبي سنستمر في رعاية المصري بالسلوم ولكن ستكون التكاليف للراعي الجديد بينما إذا فشل الاتفاق سيتم الانفصال عن رعاية الفريق وتكون إدارة النادي هي المسؤولة عن الموسم".

وأتم تصريحاته "لدينا فريق أليو إيجيبت في القسم الثالث ونرعى فريق بورتو السويس في الدرجة الثانية".