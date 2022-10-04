مؤتمر أنشيلوتي: تصريحات تشافي؟ أحيانا تتحدث عن الحظ لإخفاء مشاكل فريقك

استفاض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، في شرح أهمية دوري أبطال أوروبا، ردًا على تصريحات نظيره تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة.

ويستقبل ريال مدريد نظيره شاختار الأوكراني في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرّح تشافي يوم أمس الإثنين أن "الدوري الإسباني هو البطولة الأكثر عدالة، بينما دوري أبطال أوروبا لا يفوز به الأفضل بالضرورة".

وفيما يلي وقائع المؤتمر الصحفي لـ كارباخال:

كيف تستعدون للمباراة؟

"المباراة مهمة للغاية من أجل الوصول للنقطة التاسعة، نحن مستعدون. مباراة الأحد لم تسر بشكل جيد، نريد التحسّن وإظهار هويتنا. المنافس يتحلى بكامل احترامنا، وكما تعرفون نعاني من غياب كورتوا، لكن يعود مودريتش ولوكاس فاسكيز. سيبايوس أيضًا يعاني من مشاكل في العضلة الخلفية ولن يتواجد غدًا".

هل سيبدأ مودريتش أساسيًا؟

"لا يزال لدي شك بشأن مشاركته أساسيًا من عدمها".

هازارد قال إنه يريد اللعب أكثر، هل أخبرك بذلك شخصيًا؟

"من الجلي أن كل لاعب يدرك موقفه جيدًا. واجبي أن أشرح لهم ما يحدث، وفي هذا الصعيد إدين لم يتحدث معي. كل شيء واضح، هناك الكثير من المنافسة، وما ينطبق عليه ينطبق على بقية اللاعبين".

هل تفهم الانتقادات الموجهة لـ بنزيمة؟

"عندما لا يكون بنزيمة قادرًا على الوصول لمستواه، فمن الوارد أن ينال الانتقادات، هذا طبيعي ولكنه لا يؤثر علينا".

ما هي البطولة الأصعب: دوري أبطال أوروبا أم الدوري؟

"أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا دائمًا. الدوري بدوره مهم للغاية، لكن دوري الأبطال هي المسابقة الأكثر أهمية. الدوري يتكون من 38 مباراة، أمّا دوري الأبطال فمبارياته أقل. مباريات خروج المغلوب من 180 دقيقة في المجمل وهنا التفاصيل الدقيقة تكون حاسمة. الأمر لا يعتمد على الحظ".

"الحديث عن الحظ أحيانًا يكون لإخفاء مشاكلك أو للتقليل من أحقية الفريق المنافس. لو قلت لكم إننا عانينا من حظ سيئ أمام أوساسونا فهذا يعني أنني أحاول إخفاء المشاكل التي واجهتنا بالكرة أو أقلل من المباراة المميزة التي قدّمها المنافس".

"الحديث عن التفاصيل الصغيرة مهم، في دوري أبطال أوروبا يمكن أن يسجلوا عليك 3 في دقائق معدودة، لقد حدث ذلك معي، وكذلك يمكن أن يحدث أمامك في مباراة نصف نهائي. التفاصيل الصغيرة يتم السيطرة عليها بواسطة عقلية قوية للغاية، وريال مدريد كان الفريق الذي اهتم أكثر بهذه التفاصيل".

تشافي وميسي قالا إن ريال مدريد لم يكن الفريق الأفضل.

أحيانًا ما نحققه يفاجئ الآخرين.

هل كورتوا مهدد بالغياب عن الكلاسيكو؟

"كورتوا بات أفضل الآن. الشك بشأن مباراة خيتافي، ولكن يمكن أن يلحق بمباراة الإياب أمام شاختار وبالكلاسيكو أمام برشلونة".

هل تعتقد أن هناك تشكيك دائم في أفضلية ريال مدريد؟

"لا أستطيع إبداء رأي في هذا الصدد. اللعب بشكل جيد يتوقف على العديد من الأشياء، لن تحقق النجاح بتطبيق جانب واحد فشط بشكل جيد، خصوصًا في دوري أبطال أوروبا".

هل أعدت مشاهدة مباريات الموسم الماضي؟

"تاريخ هذا النادي هو ما يخوض المباريات، ريال مدريد حظي بنجاح غير عادي في هذه المنافسة، والتاريخ يساعدنا في الحاضر والمستقبل أيضًا".

هل تتفق أن كامافينجا يلعب أفضل عندما يدخل بديلًا؟

"نعم، أتفق مع ذلك. عندما تكون المباراة مفتوحة أكثر يظهر تأثيره بشكل أفضل. ينقصه اكتساب الخبرة في التمركز، وسيتحسّن على هذا الصعيد، جودته عالية للغاية لكن ينقصه الخبرة، يبلغ 19 عامًا فقط، وهذا طبيعي".

وكيف ترى مواجهة شاختار؟

"شاختار فريق يعاني من مشاكل عديدة في التدرب والسفر. بدأ دوري الأبطال جيدًا ولديه أسلوب مشابه للعام الماضي، إنه فريق مباشر ويمتلك مهاجمين سريعين للغاية وقدرات مميزة في الهجمات المرتدة، نحترمهم كثيرًا".

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ويتصدر ريال مدريد المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على سيلتك الاسكتلندي ولايبزج الألماني.

فيما يأتي شاختار ثانيًا بأربعة نقاط من فوز على لايبزج وتعادل مع سيلتك.