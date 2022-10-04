توتو سبورت: يوفنتوس يستعيد خدمات كييزا أمام بنفيكا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

فيدريكيو كييزا - يوفنتوس - نابولي

بات فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس قريبا من المشاركة في مباريات فريقه بعد فترة طويلة من الغياب.

وأصيب كييزا بقطع في الرباط الصليبي في يناير الماضي خلال مواجهة روما.

وبحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فإن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قد يعود للمشاركة في المباريات ضد بنفيكا يوم 25 أكتوبر الجاري.

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ويلعب يوفنتوس ضد بنفيكا يوم 25 أكتوبر ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بأبطال أوروبا.

كييزا عاد للتدريبات الجماعية مع فريقه بعد الشفاء من إصابته في الرباط الصليبي بعد 9 أشهر من الغياب.

ويستعد يوفنتوس لملاقاة مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويسابق كييزا الزمن من أجل المشاركة في المباريات بعد الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسعى يوفنتوس للاستفادة باللاعب قبل توقف الموسم بسبب كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر.

فالفريق سيلعب مباراة كل 3 أيام من الآن وحتى انطلاق المونديال.

وسجل كييزا 18 هدفا وصنع 14 خلال 61 مباراة لعبها بقميص البيانكونيري في كل المسابقات منذ انضمامه من فيورنتينا في 2020.

يوفنتوس فيدريكو كييزا
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