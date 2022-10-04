كارباخال يرد بقوة على تشافي: يتحدثون عن أحقية دوري الأبطال فقط عندما يفوز ريال مدريد

رد داني كارباخال لاعب ريال مدريد، على تصريحات تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، قبل مواجهة شاختار دونتسك.

ويستقبل ريال مدريد نظيره شاختار الأوكراني في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرّح تشافي يوم أمس الإثنين أن "الدوري الإسباني هو البطولة الأكثر عدالة، بينما دوري أبطال أوروبا لا يفوز به الأفضل بالضرورة".

وجاءت وقائع المؤتمر الصحفي لـ كارباخال كالآتي:

هل لديكم النهم لمواصلة الانتصارات؟

"أشعر أنني شخص محظوظ لفوزي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات. السر في قيم النادي التي تعلّمك الفوز والقتال دائمًا".

وهل ترى أن اللاعبين الشبان في الفريق قد صاروا نجوم الشباك؟

"لا نشعر أن البساط يُسحَب من تحت أقدامنا، فهم الذين سيحملون الفريق على عاتقهم في المستقبل. حاليًا هناك تغيير في الأجيال وهذا طبيعي. والسر هو التناغم المميز بين الشبان والمخضرمين".

هل ترى أن ريال مدريد غير مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا؟

"ندرك أن الفوز بهذه المسابقة أمر معقّد للغاية، ولكن لا أعتقد أن أي منافس لنا لن يرانا كبطل محتمل لدوري الأبطال".

وكيف ترى الموقف الذي يعيشه فريق شاختار؟

"من المؤسف أننا نعيش هذا الوضع وما ترتب عليه من نزوح. لكن رؤية شاختار ينافس ويحصد 4 نقاط في ظل هذه الظروف هو أمر جميل لجماهيره".

تشافي قال إن دوري أبطال أوروبا لا يفوز بها الفريق الأفضل، فما رأيك؟

"كل شخص لديه رأيه. أنا أعتقد أن الفريق الذي يفوز بـ 5 من آخر 9 لا يترك أي مجال للحديث عن الحظ".

وهل ترى أن دوري الأبطال ليست بطولة عادلة مثل الدوري الإسباني؟

"كرة القدم تعتمد على النتائج، الذي يسجل أكثر ويستقبل أقل يفوز في النهاية. ونحن كنا الأفضل على هذا الصعيد. هذا الجدال يخرج دائمًا عندما يفوز ريال مدريد فقط، أمّا عندما يفوز فريق آخر فاللقب يكون عادلًا".

وكيف تشعر على المستوى البدني؟

"شخصيًا أشعر أنني بخير. أحاول الوصول لأفضل مستوى بدني، لدينا كأس العالم بعد 6 أو 7 أسابيع ونريد أن نكون في أفضل وضع في العام. تعادلنا المباراة الماضية أمام أوساسونا في مباراة معقّدة، لكن هذا بات من الماضي، غدًا ستكون مباراة صعبة أمام ثاني المجموعة، وستكون تلك المباراة مفتاحًا لحسم صدارة المجموعة".

وكيف ترى مشاركتك في الجانب الهجومي؟

"بات الظهيران مطالبان الآن بالوصول أكثر لمناطق الخصم، ولكن يجب التحلي بالتوازن. مهمة الظهير الأولى هي الدفاع وبعدها يأتي الهجوم. أتقدّم للهجوم فقط لمساعدة فريقي".

وكيف ترى مستوى بنزيمة؟

"لا أعتقد أن تسجيل أو إهدار ركلة جزاء يؤثر على بنزيمة. يكون غير سعيد، لكنه قادر على تجاوز كل ذلك. بالنسبة لنا هو لاعب لا غبار عليه، الأفضل في مركزه. آمل أن يسجل غدًا هدفين أو ثلاثة".

هل لديكم أي شكوك بشأن بنزيمة؟

"عالم كرة القدم متطلب للغاية، في لحظة يأخذونك من السماء إلى الجحيم، والعكس صحيح. أنا متأكد أن بنزيمة لديه رغبة كبيرة في التألق غدًا".

إلى أي درجة يخشى اللاعب التعرض للإصابة قبل كأس العالم؟

"لا أعتقد أن هناك أي لاعب يفكر في ذلك، أمامنا 6 أو 7 أسابيع، سنلعب مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا في ظرف شهر، سنرى إن كان الخوف من الغياب عن كأس العالم سيؤثر أكثر في الأيام الأخيرة أم لا".

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ويتصدر ريال مدريد المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على سيلتك الاسكتلندي ولايبزج الألماني.

فيما يأتي شاختار ثانيًا بأربعة نقاط من فوز على لايبزج وتعادل مع سيلتك.