مدرب شاختار: تشافي وإنييستا لم يحققا ما وصل إليه مودريتش.. وأنا مدين لـ أوكرانيا

انهال إيجور يوفيتشيفيتش المدير الفني لـ شاختار دونتسك، بالإشادة على مواطنه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

يوفيتشيفيتش يواجه ريال مدريد مساء الأربعاء في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرّح يوفيتشيفيتش عبر صحيفة أس الإسبانية: "ظننت أنني لن أحصل على قميص مودريتش أبدًا. في 2017 حضرت إلى المدينة الرياضية لـ ريال مدريد لزيارة صديقي ميجيل راميس (مدرب ريال مدريد كاستيا وقتها) وتمكّنت من الحديث مع لوكا".

وأضاف: "طلبت الحصول على قميصه، ورغم أننا على تواصل من وقتها لكن لم يستطع إعطائي القميص أبدًا، ولهذا مزحت معه وأخبرته أنه سيعطيني القميص في عمر الأربعين عندما يكون لاعبًا في لوس أنجلوس جالاكسي".

واستدرك: "لكن للقدر رأي آخر ويمكنني الحصول على القميص الآن أخيرًا".

وتابع: "ما يفعله مودريتش باللعب بهذا المستوى في هذا العمر في أفضل نادٍ في العالم لم يسبق أن فعله أي أحد، ولا حتى إنييستا وتشافي على سبيل المثال، لقد رحلا عن برشلونة في وقت مبكر".

وشدد: "أعشق مودريتش ومن الشرف رؤيته مع منتخب كرواتيا، إنه تعريف حقيقي لكلمة قائد".

وتحوّل يوفيتشيفيتش للحديث عن صعوبة العمل مع الحرب الدائرة في أوكرانيا: "لم نسمع صافرات الإنذار خلال المباريات، ولكن حدث ذلك في التدريبات، يجب أن نكون مستعدين للتعليمات التي تمليها علينا القوات المسلحة".

وتابع: "اللاعبون يتأثرون بهذه الأمور، فالتدرب في لفيف ورأسك منشغل بإمكانية وقوع هجوم محتمل، ليس مثل التدرب بهدوء في بولوندا".

وأكمل: "الكثير من أفراد النادي من دونتسك، توجب عليهم الهرب في 2014 من منازلهم، ومنذ 6 أشهر اضطروا للهرب من كييف".

وشدد: "إنه وضع صعب، نحن كرياضيين نلعب أيضًا لأجل الجنود الذي يقاتلون دفاعًا عن البلاد، إنهم يتابعوننا وهذا يعطيهم دفعة إيجابية خلال المباريات، إنها مسؤولية هائلة وتعطينا الطاقة".

واعترف: "لا نعرف كيف سيكون الوضع، هناك توتر وذلك أمر لا يمكن تجنبه. لدي مجموعة رائعة من اللاعبين، فبخلاف كرة القدم، هم منخرطون جدًا في السياسة ويساعدون شعبهم ويشاركون في العمل المجتمعي".

وأوضح: "قررت العودة لـ أوكرانيا لأني لعبت ودرّبت هناك وتعجبني عقلية هذا البلد، إنه شعب لطيف للغاية ويعطونك كل شيء. شعرت أنني مدين لهم وتوجب علي العودة، لم يكن للأمر أي تفسير وأصدقائي في كرواتيا لم يفهموا قراري".

وأردف: "توجب عليّ أن أقيّم الإيجابيات والسلبيات، وقررت النظر لنصف الكوب الممتلئ".

وأتم: "أنا ولاعبيني ننظر دائمًا للسماء تحسبًا لوقوع شيء علينا، لكننا نواصل التنافس، الكثير من الناس لا يدركون مدى المعاناة التي نعيشها، لكننا أكثر قوة باتحادنا".

يوفيتشيفيتش (48 عامًا) سبق له اللعب للفريق الرديف لـ ريال مدريد بين 1991 و1995.

ودرّب يوفيتشيفيتش نادي دينامو زغرب الكرواتي، ودنيبرو الأوكراني، قبل أن يتولى تدريب شاختار مطلع الموسم الجاري رغم الغزو الروسي.