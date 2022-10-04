سبورت: ستيفان سينجو يدخل حسابات برشلونة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

ستيفان سينجو

يخطط برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقلبة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النادي الكتالوني يتابع أحد لاعبي الدوري الإيطالي.

وأوضح التقرير أن ستيفان سينجو، ظهير أيمن تورينو بات أحد الخيارات المطروحة لدى برشلونة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ21 عاما يحظى بإعجاب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وينتهي عقد سينجو مع تورينو بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي الإيطالي يملك حقد التمديد لموسم جديد.

وكشفت عن تفكير برشلونة في التخلي عن خدمات سيرجينيو ديست المعار إلى صفوف ميلان، إضافة إلى تأجيل تقييم أداء هيكتور بيليرين حتى نهاية الموسم.

ستيفان سينجو شارك مع تورينو خلال 7 مباريات بالموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.

وبشكل عام خاض اللاعب الإيفواري 80 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 8 بجميع المسابقات.

برشلونة تورينو
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