حوار أجايي – عن رفض عرض بيراميدز وحلم الاعتزال في الأهلي.. واللعب بقميص الزمالك

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 12:22

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - سموحة

كشف جونيور أجايي لاعب سموحة عن رفضه عرضا من نادي بيراميدز عقب رحيله عن النادي الأهلي.

وانضم أجايي لصفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تجربة قصيرة مع النصر الليبي.

وقال أجاي: "حققت العديد من الإنجازات مع النادي الأهلي خلال 5 سنوات، والآن لدي تجربة جديدة في الدوري المصري بعد 6 شهور مميزة مع النصر الليبي".

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وأضاف "رحيلي عن الأهلي كان بقرار من النادي والمدرب بيتسو موسيماني، وبالنسبة لي لم يكن لدي أي مشاكل ولكنها رؤية فنية خاصة بالمدرب".

وواصل "لم أتحدث مع موسيماني أو مع إدارة النادي الأهلي. رحلت عن الفريق وتركت الفرصة للاعبين آخرين".

وكشف "تلقيت عرضا من بيراميدز عقب الرحيل عن النادي الأهلي ولكني تلقيت العديد من الرسائل من الجماهير التي طالبتني بعدم اللعب لأي فريق آخر وأعربت عن حزنها لرحيلي عن الفريق".

وتابع "فضلت عدم اللعب في الدوري المصري بعد الرحيل عن الأهلي، بسبب الضغط الكبير علي وقررت خوض تجربة النصر الليبي".

وعن اللعب في الزمالك أوضح "اللعب بصفوف الزمالك قرار صعب لأنه المنافس التقليدي للأهلي، ولكنه ناد كبير وبكل تأكيد إذا تحصلت على عرض كنت سأفكر فيه. الوضع الأن مختلف وإذا اتخذت هذا القرار لن تغضب مني الجماهير لأنهم تطلعوا على جميع الحقائق وأسباب رحيلي".

وواصل "حتى الآن علاقتي قوية بجمهور الأهلي ويتحدثون معي باستمرار عن إمكانية العودة للنادي. جاهير الأهلي هم أعظم شيء والسبب الرئيسي في نجاح النادي".

وأوضح "تابعت الأهلي خلال تواجدي في ليبيا، وللأسف نهاية الموسم الماضي للفريق لم تكن جيدة بسبب ضغط المباريات ووجود مدرب جديد لم يحصل على الوقت الكافي".

وشدد "لم أمر بأي مشكلة خلال تواجدي في الأهلي، وأعتبره بيتي وكان حلمي الاعتزال في النادي. أعلم أن باب الأهلي مفتوح لي وأتطلع للفرصة بشكل كبير جدا".

وكشف "تلقيت عروضا من الإسماعيلي وطلائع الجيش وكذلك خارج مصر، لكن اتصال سموحة وإبلاغي بالخطط المعدة للموسم ومجموعة اللاعبين المميزين داخل النادي لم افكر كثيرا واعتقد أني اتخذت القرار المناسب والموفق".

وواصل "لا أمتلك شعور سيء تجاه الإسماعيلي ويتحسن خلال الفترة الأخيرة، لكنه مر بمشاكل كبيرة وهذا الأمر وضعته في اعتباراتي عند اختيار سموحة".

واستكمل "طموحي كبير مع نادي سموحة، وهدفي الوصول مع فريقي إلى المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري ولما لا الفوز بالبطولة. لا مستحيل مع سموحة".

وتابع "لا أستطيع المقارنة بين جماهيرية الأهلي وسموحة، ولكن سموحة فريق كبير وهذا أمر لايزعجني. رحلتي مع الأهلي انتهت والآن مع سموحة وأتطلع لتجربة ناجحة".

وعن اللعب أمام الأهلي كشف "هذه طبيعة كرة القدم، ودائما أحب خوض المباريات القوية والصعبة وبالتالي سأقدم أفضل ما لدي".

أجايي (26 عامًا) بدأ مسيرته في ليون 36 النيجيري، ومنه انتقل إلى الصفاقسي التونسي في 2015.

وبدأ أجايي مغامرته مع الأهلي في 2016 وخاض بقميصه أكثر من 150 مباراة مساهمًا في أكثر من 70 هدفًا.

وفاز أجايي مع الأهلي بأربع ألقاب دوري مصري، ولقبين لكأس مصر، ولقبين لكأس السوبر المصري، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك أجايي مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب نيجيريا في مارس 2018.

كما شارك في حصول نيجيريا على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية 2016.

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