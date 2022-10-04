"في مدينة الخيال العلمي".. السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

السعودية - دورة الألعاب الآسيوية

السعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية
نرشح لكم
بيان استنكار من وفاق سطيف لأعمال الشغل عقب مباراة شباب قسنطينة.. ومطالبة بتعويضات موسيماني يصل جدة لقيادة الأهلي: أشعر أنني في وطني القصة الكاملة لأزمة الهلال ومازيمبي.. النادي السوداني خُدع وواجه فريقا آخر الاتحاد المنستيري: قلة الخبرة تعوقنا أمام الأهلي.. ونتمنى ألا يمر سيكازوي بأي أزمة صحية بيان رسمي من يوسف البلايلي لتوضيح أسباب رحيله عن بريست الفرنسي بقيادة مؤمن سليمان وصاحب إثارة الجدل.. الشرطة بطلا لكأس السوبر العراقي حجازي: طريقة لعبنا لم تتغير بعد طرد طارق حامد الأكثر استخلاصا للكرة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع الاتحاد أمام النصر
أخر الأخبار
حوار أجايي – عن رفض عرض بيراميدز وحلم الاعتزال في الأهلي.. واللعب بقميص الزمالك 27 دقيقة | الكرة المصرية
تليجراف: تين هاج يؤجل تجديد تعاقد نجوم يونايتد لبعد كأس العالم 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"في مدينة الخيال العلمي".. السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 ساعة | الوطن العربي
تدريبات إضافية لـ كهربا في مران الأهلي ساعة | الكرة المصرية
أول ضحية.. إلتشي يقيل مدربه فرانسيسكو بعد البداية الكارثية ساعة | الدوري الإسباني
ثروت سويلم يكشف موعد قرعة الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
مدرب فلامبو: لن نجعل الأمور سهلة أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
رغم الحرب.. ذا تايمز: أوكرانيا تنضم لـ إسبانيا والبرتغال في الترشح لاستضافة مونديال 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء