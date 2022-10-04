تدريبات إضافية لـ كهربا في مران الأهلي

استكمل الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن بعض الأمور الفنية.

وقاد أندريا إندويا مدرب الأحمال مرانا بدنيا للاعبين على مجموعتين استمر نحو 60 دقيقة اشتمل على جانب من التدريبات البدنية المكثفة وبعض التدريبات بالكرة.

وحرص كولر على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بين الملعب والجيمانيزيوم أثناء فترة التدريب البدني، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء فقرة بدنية شاقة، بالإضافة إلى تدريبات فنية مكثفة على الكرات العرضية والتصويب عن قرب وذلك تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

وخاض محمود عبد المنعم "كهربا" فقرة تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف أندرياس إندويا مدرب الأحمال، عقب انتهاء المران الصباحي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك كهربا في الفقرات البدنية والتدريبات الجماعية للفريق، وبعد ذلك خاض فقرة إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال استمرت 30 دقيقة، وذلك وفقا للبرنامج الخاص باللاعب الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق.