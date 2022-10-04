أول ضحية.. إلتشي يقيل مدربه فرانسيسكو بعد البداية الكارثية

أعلن نادي إلتشي الإسباني عن إقالة مديره الفني فرانسيسكو رودريجيز لتدني النتائج.

جاء القرار بعد أقل من ساعتين على خسارة إلتشي أمام مضيفه رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد في ختام الجولة الجولة السابعة للدوري الإسباني.

ولم يحصد إلتشي إلا نقطة وحيدة من أصل 21 ممكنة، مكتفيًا بتعادل أمام 6 هزائم ودون أي فوز.

وبات فرانسيسكو أول ضحايا الدوري الإسباني بين المدربين، ليكون أول من يفقد وظيفته هذا الموسم.

📯 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 | Francisco — Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) October 3, 2022

ويحتل إلتشي المركز الأخير في المسابقة بعد أن خسر 5 مباريات متتالية في الدوري الممتاز لأول مرة منذ 1989.

وتعد تلك الانطلاقة هي الأسوأ على الإطلاق طوال تاريخ إلتشي في الدوري الإسباني.

فرانسيسكو (44 عامًا) تولى تدريب إلتشي في نوفمبر 2021 خلفًا لـ فران إسكريبا.

ونجح فرانسيسكو في تحسين نتائج إلتشي وقاده للمركز 13 في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

ولم يعلن إلتشي حتى اللحظة عن هوية المدرب البديل لـ فرانسيسكو سواء كان مؤقتًا أو دائمًا.

ويخوض إلتشي مباراته المقبلة على ملعبه أمام ريال مايوركا يوم الإثنين 10 أكتوبر، ثم يحل ضيفًا على فالنسيا في دربي الإقليم يوم 15 أكتوبر، وبعدها يستقبل ريال مدريد حامل اللقب يوم 19 أكتوبر.