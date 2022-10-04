أول ضحية.. إلتشي يقيل مدربه فرانسيسكو بعد البداية الكارثية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

فرانسيسكو - إلتشي

أعلن نادي إلتشي الإسباني عن إقالة مديره الفني فرانسيسكو رودريجيز لتدني النتائج.

جاء القرار بعد أقل من ساعتين على خسارة إلتشي أمام مضيفه رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد في ختام الجولة الجولة السابعة للدوري الإسباني.

ولم يحصد إلتشي إلا نقطة وحيدة من أصل 21 ممكنة، مكتفيًا بتعادل أمام 6 هزائم ودون أي فوز.

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وبات فرانسيسكو أول ضحايا الدوري الإسباني بين المدربين، ليكون أول من يفقد وظيفته هذا الموسم.

ويحتل إلتشي المركز الأخير في المسابقة بعد أن خسر 5 مباريات متتالية في الدوري الممتاز لأول مرة منذ 1989.

وتعد تلك الانطلاقة هي الأسوأ على الإطلاق طوال تاريخ إلتشي في الدوري الإسباني.

فرانسيسكو (44 عامًا) تولى تدريب إلتشي في نوفمبر 2021 خلفًا لـ فران إسكريبا.

ونجح فرانسيسكو في تحسين نتائج إلتشي وقاده للمركز 13 في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

ولم يعلن إلتشي حتى اللحظة عن هوية المدرب البديل لـ فرانسيسكو سواء كان مؤقتًا أو دائمًا.

ويخوض إلتشي مباراته المقبلة على ملعبه أمام ريال مايوركا يوم الإثنين 10 أكتوبر، ثم يحل ضيفًا على فالنسيا في دربي الإقليم يوم 15 أكتوبر، وبعدها يستقبل ريال مدريد حامل اللقب يوم 19 أكتوبر.

إلتشي الدوري الإسباني
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