ثروت سويلم يكشف موعد قرعة الدوري المصري

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 11:10

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - ثروت سويلم

كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، عن موعد إجراء قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري.

وسُئل ثروت سويلم عبر "etc" عما إذا كان موعد القرعة يوم الأحد المقبل 10 أكتوبر، فأجاب: "نعم، إن شاء الله".

وأضاف "الرابطة أصبح لها دورا كبيرا ومكونة من أفراد يريد كل منهم وضع بصمة ولذلك شاهدنا موسما قويا بخلاف السنوات الماضية، لدينا الوقت خلال الموسم الجديد بخلاف الموسم المنصرم".

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وكشف "نريد تشكيل لجنة الانضباط، وأهميتها تكمن في رصد أحداث خارج المستطيل الأخضر لم يدونها حكم المباراة أو المراقب، وللأسف نرى تصرفات غير منضبطة من بعض اللاعبين وبدون عقاب لعدم تدوينها في تقرير المباراة".

وتابع "لجنة الانضباط سيكون لديها الحق في متابعة جميع الأحداث والمشاهدات من خلال التلفزيون الرسمي والتحقيق فيها لاتخاذ القرارات المناسبة".

وواصل "تصميم درع الدوري خلال الموسم الجديد سيكون مختلفا وبشكل يليق بقيمة وعراقة الدوري المصري وأعتقد كذلك تصميم كأس مصر، وسيتم الإعلان عن جوائز مادية خلال مؤتمر صحفي".

واستكمل "قرار زيادة الجماهير قرار يتطلب التنسيق مع الجهات الأمنية مسبقا وشاهدنا تجربة مميزة خلال الموسم المنصرم ومن الممكن الإعلان عن زيادة نسبة الحضور الجماهيري خلال مراسم إجراء قرعة الدوري".

وعن حقيقة رفض الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية أوضح "لا يوجد ناد يملك قرار اللعب في مناطق محددة دون غيرها، ولكن هناك تحفظات وقواعد وفقا لرؤية الجهات الأمنية التي تملك الدراية ويقع على عاتقها المسؤولية في النهاية".

يذكر أن الزمالك تُوج بلقب الموسم المنصرم من الدوري، بينما ما زالت مسابقة كأس مصر في مرحلة الدور ربع النهائي.

الدوري المصري ثروت سويلم رابطة الأندية المحترفة
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