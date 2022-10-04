رغم الحرب.. ذا تايمز: أوكرانيا تنضم لـ إسبانيا والبرتغال في الترشح لاستضافة مونديال 2030

في مفاجأة مدوية، تستعد أوكرانيا للتقدم بملف ترشحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

صحيفة "ذا تايمز" البريطانية فجّرت النبأ وأوضحت أن أوكرانيا ستنضم إلى الملف الإسباني البرتغالي سعيًا لاستضافة المونديال.

وذكر التقرير أن الإعلان الرسمي عن تلك الخطوة قد يتم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية حيث يعقد لويس روبياليس وفيرناندو جوميش رئيسي الاتحادين الإسباني والبرتغالي مؤتمرًا صحفيًا.

وحال إتمام الخطوة، ستستضيف أوكرانيا واحدة من مجموعات كأس العالم الذي سيشارك فيه 48 منتخبًا وقتها.

تأتي تلك الفكرة في ظل تعرض أوكرانيا لواحدة من أكبر أزماتها في العصر الحديث بسبب الاجتياح العسكري الروسي لأراضيها.

وتحظى الفكرة بدعم فولديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، وتلقى ترحيبًا من حكومتي إسبانيا والبرتغال، إذ يرون أن كرة القدم قادرة على ترسيخ السلام وبث الأمل في النفوس.

واستضافت أوكرانيا في 2012 منافسات اليورو بالمشاركة مع جارتها بولندا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نسخة 2026، فيما من المنتظر أن تشهد نسخة 2030 منافسة شرسة على الظفر باستضافتها.

ويظهر الملف اللاتيني بقوة مملثًا في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي، إذ ترغب دول أمريكا الجنوبية في إعادة البطولة لأراضيها في الذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم الذي لُعبَت نسخته الأولى في أوروجواي.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" قد ذكرت في وقتٍ سابق أن ملف مصر والمملكة العربية السعودية واليونان يستعدون بدورهم للتقدم بملف مشترك لاستضافة نهائيات 2030.