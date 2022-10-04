مواعيد مباريات الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 – صدامات عنيفة في دوري أبطال أوروبا.. ومنافس الأهلي

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

برشلونة

تنطلق اليوم جولة جديدة من منافسات دوري أبطال أوروبا المسابقة القارية الأقوى على مستوى العالم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج لحظة بلحظة من هــــنـــــا

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دوري أبطال أوروبا

البداية في السابعة إلا ربع مساءً بمواجهة بايرن ميونيخ الألماني وفيكتوريا بلزن التشيكي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 ويعلق عليها حسن العيدروس.

وفي نفس التوقيت لكن عبر beIN Sports Premium 2، يلتقي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي بـ سبورتنج لشبونة البرتغالي، مباراة يعلق عليها محمد بركات.

وفي مباريات التاسعة مساءً، يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على إنتر ميلان الإيطالي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 ويعلّق عليها رؤوف خليف.

كما يستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق أحمد البلوشي.

ويحل أتليتكو مدريد الإسباني ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي عبر beIN Sports Extra 2 بتعليق علي محمد علي.

كما يستقبل أياكس أمستردام الهولندي نظيره نابولي الإيطالي في التاسعة مساءً أيضًا عبر beIN Sports Extra 1 بتعليق يوسف سيف.

ويحل توتنام هوتسبير الإنجليزي ضيفًا على أينتراخت فرانكفورت الألماني، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 3 بتعليق خالد الحدي.

وأخيرًا يحل باير ليفركوزن الألماني ضيفًا على بورتو البرتغالي، ويمكن مشاهدة تلك المباراة عبر beIN Sports English 2.

منافس الأهلي

وفي الدوري التونسي، يخوض الاتحاد المنستيري مواجهة قوية أمام الإفريقي في الرابعة مساءً، مباراة تُنقل عبر الوطنية التونسية.

كأس الاتحاد الآسيوي

وفي نهائي المنطقة الغربية لكأس الاتحاد الآسيوي، يواجه سيب العماني نظيره الرفاع البحريني، مباراة تُنقل عبر beIN Sports AFC، وكذلك عبر قناة الكأس 5.

كرة طائرة

وتتواصل منافسات بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات، وتلتقي إيطاليا بالبرازيل في الخامسة والربع مساءً.

كما تلعب الولايات المتحدة الأمريكية أمام جمهورية الدومينيكان في الخامسة والنصف مساءً.

وتواجه هولندا نظيرتها الأرجنتين في الثامنة والربع مساء ضمن أبرز المباريات.

كرة سلة

وفي دوري NBA الأمريكي لكرة السلة، يلعب نيويورك نيكرز أمام ديترويت بيستونز في الواحدة من صباح الأربعاء.

وفي الواحدة والنصف، يلتقي ميامي هيت بـ مينيسوتا تيمبرولفرز وتُنقل عبر beIN Sports English 3، كما يلعب تشيكاغو بولز أمام نيو أورلينز بيلكانز في الثالثة والنصف صباحًا.

وأخيرًا يلتقي بورتلاند تريل بليزرز بـ أوتاه جاز في الرابعة صباحًا.

المواعيد مواعيد المباريات دوري أبطال أوروبا NBA
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