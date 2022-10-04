عبد الرحمن رشدان يعلن انضمامه لـ الأهلي

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 00:38

كتب : FilGoal

عبد الرحمن رشدان

أعلن عبد الرحمن رشدان لاعب وادي دجلة ومنتخب مصر للشباب انضمامه للنادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال عبد الرحمن رشدان عبر قناة الحياة: "انضممت اليوم إلى الفريق الأول للأهلي، خطوة كبيرة وأشكر إدارة وادي دجلة على تسهيل انتقالي وإتمام الاتفاق".

وكشف "جلست اليوم مع محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ ومارسيل كولر، أوضحوا لي ماذا يعني الانضمام للنادي الأهلي".

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وأردف "وأخبروني أنني سوف أشارك بشكل أساسي حال التدرب والظهور بشكل جيد".

وتابع "المفاوضات بدأت في كأس العرب للشباب لكن لم أكن طرفا فيها، وعندما انتهت البطولة وصلني عروضا من عدة أندية واخترت الأهلي".

وواصل "لم أقيد بعد في القائمة الإفريقية، وسأنضم إلى التدريب الجماعي بعد عودة الفريق من تونس".

وأوضح "مركزك المفضل؟ قلب دفاع وأحيانا ألعب في مركز الظهير الأيمن".

وعن مثله الأعلى في خط الدفاع، أجاب "أحمد حجازي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم".

واختتم برسالة إلى جماهير الأهلي "إن شاء الله سأكون عند حسن ظنكم وأساهم في التتويج البطولات".

وشارك صاحب الـ19 مع منتخب الشباب في بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية.

وسجل عبد الرحمن رشدان هدفا في البطولة أمام الجزائر في نصف نهائي المسابقة.

عبد الرحمن رشدان الأهلي وادي دجلة
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