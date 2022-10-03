مصيلحي: مرتضى الوحيد الذي ساند الاتحاد.. وإذا قررنا بيع مروان عطية سيكون لـ الزمالك

عبر محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رضاه بشأن صفقات فريقه استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد السكندري التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال مصليحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "راض بنسبة 90% عن استعدادات الاتحاد للموسم الجديد رغم أن الجمهور لا يعلم الظروف التي نعمل خلالها".

وأضاف "أبقيت على قوام الاتحاد ودعمنا الفريق بصفقات قوية في ظل المنافسة المالية الشرسة للغاية".

وواصل "مرتضى منصور هو رئيس النادي الوحيد في مصر الذي وقف بجانب الاتحاد السكندري".

وشدد "أعد مرتضى منصور أن الاتحاد السكندري إذا قرر بيع مروان عطية سيكون لنادي الزمالك".

وأكمل "استطعنا الحفاظ على مروان عطية رغم عرض الزمالك وأحمد عادل رغم عرض الأهلي ودعم الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين".

وأشار "نعمل على صفقة محمود علاء منذ عدة أيام مع الزمالك والأمور سارت مع الأبيض بشكل مميز".

وكشف "تعاقدنا مع الظهير الأيمن لمنتخب أوغندا البالغ من العمر 21 عاما وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال أيام قليلة".

وأفصح "فكرت في الرحيل عن نادي الاتحاد بسبب الهجوم غير المبرر من مجموعة لا تعرف كيف تيسر الأمور".

وأتم تصريحاته "هشام صلاح مطلوب من فيوتشر والمصري والمدرب لا يمانع رحيله".