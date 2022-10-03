خبر في الجول - وصول سامسون أكينيولا إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك

وصل المهاجم البينيني سامسون أكينيولا إلى القاهرة منذ قليل تمهيدا للانضمام لصفوف الزمالك.

سامسون أكينيولا النادي : كاراكاس الزمالك

وعلم FilGoal.com أن سامسون وصل إلى القاهرة قبل قليل قادما من الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بعد خضوعه للكشف الطبي هناك تمهيدا للانضمام لصفوف الزمالك.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك بشكل رسمي عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.

وتعاقد الزمالك مع اللاعب قادما من كاراكاس الفنزويلي. وكشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي الأبيض عن الصفقة في وقت سابق.

أكينيولا المولود في بورتو نوفو عاصمة دولة بنين بشهر مارس 2000، يحمل الجنسية النيجيرية أيضًا.

وبدأ أكينيولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي.

مغامرة أكينيولا الأوروبية تواصلت بالانتقال إلى سينيكا السلوفاكي في صيف 2019، حيث سجل معه 5 أهداف في 21 مباراة خاضها.

وتحوّل أكينيولا إلى قارة أمريكا الجنوبية للانضمام إلى كاراكاس في يناير 2021.

وسجل أكينيولا 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة.

وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.

ولم يسبق لأكينيولا تمثيل منتخب بنين الأول، لكنه انضم لأول مرة لقائمة بلاده في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.