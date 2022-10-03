الأهلي: العلامة التجارية للنادي ستعود إلى أصلها في الموسم بعد المقبل

أوضح سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي كواليس إجراءات تغيير العلامة التجارية الخاصة بالقلعة الحمراء على ملابس فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

وقال شلبي عبر قناة الأهلي: "القلق الشديد الذي ينتاب جمهور الأهلي يعكس مدى شغفه بعلامة نادية التجارية وهذا أمر ممتاز ويدل على قيمة هذه العلامة ومكانتها كأقوى علامة تجارية والأعلى قيمة في السوق وهذا ما يميز الأهلي في القارة الإفريقية والمنطقة العربية وهذا نتيجة الحرص من الجمهور على رصد أي تغيير في جزء من العلامة التجارية".

وأضاف "الأهلي سجل 56 علامة تجارية رسمية باسم النادي الأهلي وهو النادي الوحيد في إفريقيا والوطن العربي الذي سجل هذا العدد من العلامات التجارية المحمية بشكل دقيق".

وكشف "حدث أكثر من تغيير على العلامات التجارية الخاصة بالأهلي ومثال على ذلك النجمة التاسعة لبطولة إفريقيا، وكذلك لقب نادي القرن تحت العلامة التجارية الرئيسية، وأيضا الأكثر تتويجا بالبطولات القارية".

وواصل "العلامة التجارية للأهلي مملوكة للنادي وليس لشركة كرة القدم بالنادي".

وأشار "العقد المبرم مع شركة الملابس الجديدة ينص على إرسال التصميمات الخاصة بملابس الفريق والعلامة التجارية قبل الموسم الجديد بـ9 أشهر".

وأردف "بداية من موسم 2023-2024 سنعود للعلامة التجارية الرسمية الخاصة بالنادي الأهلي مرة أخرى وبالفعل بدأنا من اليوم مراسلة شركة الملابس لاختيار تصميمات الزي الخاص بالفريق لتجاوز ما تم خلال المرحلة الانتقالية الحالية".

وشدد "شعار الأهلي سيستمر بنفس شكله ولكن قد يكون هناك تطويرا خاصا بالنجوم العشرة الإفريقية وهذه هي أزمة الأهلي في كثرة فوزه بالبطولات".

وأتم تصريحاته "عدد البطولات الخاصة بالأهلي تجبر النادي لإجراء تعديلات على النجوم الخاصة بها بسبب زيادتها بشكل كبير، فمثلا الأهلي يرمز إلى 42 بطولة دوري بـ4 نجوم فقط".