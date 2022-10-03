الأهلي: العلامة التجارية للنادي ستعود إلى أصلها في الموسم بعد المقبل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أوضح سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي كواليس إجراءات تغيير العلامة التجارية الخاصة بالقلعة الحمراء على ملابس فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

وقال شلبي عبر قناة الأهلي: "القلق الشديد الذي ينتاب جمهور الأهلي يعكس مدى شغفه بعلامة نادية التجارية وهذا أمر ممتاز ويدل على قيمة هذه العلامة ومكانتها كأقوى علامة تجارية والأعلى قيمة في السوق وهذا ما يميز الأهلي في القارة الإفريقية والمنطقة العربية وهذا نتيجة الحرص من الجمهور على رصد أي تغيير في جزء من العلامة التجارية".

وأضاف "الأهلي سجل 56 علامة تجارية رسمية باسم النادي الأهلي وهو النادي الوحيد في إفريقيا والوطن العربي الذي سجل هذا العدد من العلامات التجارية المحمية بشكل دقيق".

أخبار متعلقة
كرة يد - الأهلي يهزم جيه إس كيه الكونغولي في ثالث مبارياته ببطولة إفريقيا الداخلية يضم لاعب الأهلي الشاب على سبيل الإعارة مران الأهلي - تدريبات بدنية للاعبين.. والكشف عن موعد انتظام فخري

وكشف "حدث أكثر من تغيير على العلامات التجارية الخاصة بالأهلي ومثال على ذلك النجمة التاسعة لبطولة إفريقيا، وكذلك لقب نادي القرن تحت العلامة التجارية الرئيسية، وأيضا الأكثر تتويجا بالبطولات القارية".

وواصل "العلامة التجارية للأهلي مملوكة للنادي وليس لشركة كرة القدم بالنادي".

وأشار "العقد المبرم مع شركة الملابس الجديدة ينص على إرسال التصميمات الخاصة بملابس الفريق والعلامة التجارية قبل الموسم الجديد بـ9 أشهر".

وأردف "بداية من موسم 2023-2024 سنعود للعلامة التجارية الرسمية الخاصة بالنادي الأهلي مرة أخرى وبالفعل بدأنا من اليوم مراسلة شركة الملابس لاختيار تصميمات الزي الخاص بالفريق لتجاوز ما تم خلال المرحلة الانتقالية الحالية".

وشدد "شعار الأهلي سيستمر بنفس شكله ولكن قد يكون هناك تطويرا خاصا بالنجوم العشرة الإفريقية وهذه هي أزمة الأهلي في كثرة فوزه بالبطولات".

وأتم تصريحاته "عدد البطولات الخاصة بالأهلي تجبر النادي لإجراء تعديلات على النجوم الخاصة بها بسبب زيادتها بشكل كبير، فمثلا الأهلي يرمز إلى 42 بطولة دوري بـ4 نجوم فقط".

الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - وصول سامسون أكينيولا إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمود علاء بتسجيل إيفونا وحمدي زكي.. أسوان يتعادل مع الاتحاد وديا حاجي باري بعد انتقاله إلى فيوتشر: هذه الفرصة لا تأتي كثيرا والقرار كان سهلا الأغلى في تاريخ النادي.. كولورادو الأمريكي يعلن انتقال حاجي باري إلى فيوتشر الإسماعيلي يخاطب فيفا لفتح القيد بعد إنهاء قضية لسعد جزيري خبر في الجول - سامسون أكينيولا أجرى الكشف الطبي في الإمارات.. وموعد وصوله المتوقع مران الزمالك – جلسة بين فيريرا وشيكابالا.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة
أخر الأخبار
خبر في الجول - وصول سامسون أكينيولا إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك 4 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي: العلامة التجارية للنادي ستعود إلى أصلها في الموسم بعد المقبل 25 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمود علاء 29 دقيقة | ميركاتو
ليستر يستفيق برباعية أمام نوتنجهام فورست 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أياكس: نابولي أقوى من ليفربول.. وسباليتي يرد 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كونتي يلمح لتغيير خطته بعد خسارة دربي لندن 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
روما يقترب خطوة أخرى من ملعبه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - عمر سامي: الأهلي جاهز للفوز بدوري أبطال إفريقيا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول