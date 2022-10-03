الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمود علاء

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع محمود علاء مدافع الزمالك، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي:

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.

ونجح في إتمام التعاقد مع اللاعب الدولى محمود علاء مدافع نادى الزمالك لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الإعارة.

ويمتلك محمود علاء خبرات كبيرة كمدافع دولى متميز بالدورى المصرى، و يطلق عليه المدافع الهداف حيث نجح فى تسجيل 53 هدفا خلال مسيرته السابقة في جميع

المسابقات التي شارك بها، وسبق له تمثيل أندية حرس الحدود ووادى دجلة والزمالك.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى ومحمد سلامة عضو مجلس الإدارة.

ورحب الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لزعيم الثغر بانضمام محمود علاء لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مشيدا بقدرات اللاعب الفنية وتميزه في ألعاب الهواء واعتبره إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة بوصفه أحد المدافعين البارزين بالدوري المصري.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع 8 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر ومحمد صالح والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب وخالد صبحي ومحمود عبد العزيز.

كما فعل الاتحاد بند شراء إبراهيم حسن من بيراميدز بعدما قضى نصف الموسم المنصرم معارا.