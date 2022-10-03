مدرب أياكس: نابولي أقوى من ليفربول.. وسباليتي يرد

رد لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي على تصريحات ألفريد شرودر مدرب أياكس التي قال فيها إن نابولي أقوى من ليفربول.

أياكس سيستضيف نابولي، في حين يلعب ليفربول ضد جلاسكو رينجرز ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي: "نحن أقوى من ليفربول؟ هذه مجاملة لطيفة من مدرب أياكس".

وأضاف "لن نغير أسلوب اللعب الذي قادنا لتحقيق العديد من الانتصارات".

وعلق المدرب الإيطالي على فرص الفريق في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بعد تحقيق 6 نقاط في أول مباراتين.

وواصل "إذا لعبنا بشكل رائع مثل أول مباراتين، فيمكننا الانتصار على أياكس في المواجهتين المتتاليتين، ولكن أمامنا خصم قوى يملك لاعبين جيدين، مثل فريقي".

نابولي اكتسح ليفربول بنتيجة 4-1 في الجولة الافتتاحية، ثم ضرب شباك رينجرز بثلاثية نظيفة، بينما فاز أياكس على الفريق الاسكتلندي 4-0 وخسر من الريدز 1-2.

وتابع "لقد شاهدت فريق أياكس الحالي الذي يلعب كرة قدم حديثة، عليك أن تكون جيدا لتكون قادرا على الخروج من المباراة بما تريده".

ويحتل نابولي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

بينما يتشارك أياكس وليفربول في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

أما جلاسكو رينجرز فيحتل المركز الأخير بلا نقاط.

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