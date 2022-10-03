روما يقترب خطوة أخرى من ملعبه الجديد

قدم بيترو بيراردي الرئيس التنفيذي لنادي روما يوم الإثنين دراسة جدوى لبناء ملعب جديد في مدينة روما حيث يتطلع النادي لبدء العملية.

يستهدف النادي بناء الملعب الجديد بحلول عام 2027، عام المئوية، لكن هذا لن يكون سهلا حسب التوقعات.

هذا الاستاد سيكون به 60 ألف مقعد من أجل استضافة الأحداث الدولية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائيات بطولة أوروبا.

ومن الممكن توسيعها إلى 65 ألف متفرج.

قبل أسابيع، ذكر النادي في بيان أن بلدية روما وافقت على تقديم النادي لدراسة جدوي حول المشروع في الأسابيع المقبلة، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.

وجاء بيان روما بشأن الملعب الجديد على النحو التالي:

"بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين مكاتب إدارة بلدية العاصمة الإيطالية وفنيي شركة نادي روما لتي عقدت في الأشهر الأخيرة، أقرت إدارة العاصمة بشكل إيجابي باستعداد نادي روما لتقديم دراسة جدوى في الأسابيع المقبلة لبناء ملعب في منطقة بيترالاتا.

"الفحص العمراني الأولي الذي تم إجراؤه في المنطقة التي حددها روما لم يسلط الضوء على أي عقبات أمام تقديم المشروع المذكور أعلاه، والذي سيتم تقييمه بعناية من قبل بلدية العاصمة وفقا للعملية الإدارية التي يحكمها ما يسمى بقانون الاستاد (المادة. 1، الفقرة 304، القانون 147/2013).

"يعرب نادي روما عن ارتياحه الكبير للروح التعاونية التي اتسمت بها الاجتماعات مع مكاتب البلدية".

"تتفق كل الأطراف على أن الاستاد الجديد يجب أن يمثل محركا لإعادة التطوير المستدام للمنطقة دون الإضرار بالمناطق الحضرية".

ويلعب روما في ملعب الأولمبيكو رفقة فريق لاتسيو.

ولن يترك روما اللعب في الأولمبيكو قبل بناء الاستاد الجديد.