كرة يد - عمر سامي: الأهلي جاهز للفوز بدوري أبطال إفريقيا

شدد عمر سامي لاعب فريق الأهلي لكرة اليد على جاهزية فريقه للتحدي والفوز ببطولة إفريقيا.

وقال عمر سامي في تصريحات للموقع الرسمي: "الفريق قدم مباريات قوية في الدور الأول من بطولة إفريقيا، الأدوار القادمة سوف تشهد مواجهات صعبة للغاية".

وأضاف : "الأهلي جاهز للتحدي لمواصلة المشوار والتتويج باللقب، لدينا إصرارا كبيرا على الفوز بالبطولة التي تمثل تحديا كبيرا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية".

وتابع "استمرار دعم الجماهير هام للغاية بالنسبة لنا، والفترة المقبلة ستشهد جدها كبيرا من الجميع لتقديم أفضل العروض الممكنة والفوز بالبطولات".

الأهلي فاز في أول ثلاث مباريات لحساب دور المجموعات على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11، وعلى وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17 وأخيرا جيه إس كيه الكونغولي 39-14.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من وفاق عين توتة الجزائري وفلاورز وجي إس كيه الكونغولي والترجي التونسي.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات أمام الترجي التونسي يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية مساء بتوقيت القاهرة.