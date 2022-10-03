كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويحقق فوزه الثالث في بطولة إفريقيا

حقق الزمالك الفوز الثالث له في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس على فاب الكاميرون بنتيجة 43-21.

ويعد الفوز هو الثالث للزمالك في البطولة بعدما انتصر على ريد ستار الإيفواري 40-17، وعلى مولودية الجزائر 34-25.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 21-11 على الفريق الكاميروني.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من ريد ستار الإيفواري ومولودية الجزائر وفاب الكاميروني والإفريقي التونسي.

ويلعب الزمالك ضد الإفريقي التونسي يوم الأربعاء في تمام السادسة مساء.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.