كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويحقق فوزه الثالث في بطولة إفريقيا
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 21:57
كتب : FilGoal
حقق الزمالك الفوز الثالث له في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس على فاب الكاميرون بنتيجة 43-21.
ويعد الفوز هو الثالث للزمالك في البطولة بعدما انتصر على ريد ستار الإيفواري 40-17، وعلى مولودية الجزائر 34-25.
وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 21-11 على الفريق الكاميروني.
ويقع الزمالك في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من ريد ستار الإيفواري ومولودية الجزائر وفاب الكاميروني والإفريقي التونسي.
ويلعب الزمالك ضد الإفريقي التونسي يوم الأربعاء في تمام السادسة مساء.
وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.
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