كرة يد - حميد: الأهلي يسير بخطى ثابتة في بطولة إفريقيا.. والجميع في قمة تركيزه

شدد عبد الرحمن حميد حارس فريق الأهلي لكرة اليد على أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في بطولة إفريقيا مشيرا إلى أن الجميع في قمة تركيزه لتحقيق الهدف.

وقال عبد الرحمن حميد حارس الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي: "الفريق يسير بخطوات ثابتة في مشواره ببطولة إفريقيا، نملك طموحات كبيرة في الفوز بالبطولة ونعتبرها خطوة مهمة للغاية ولقب نسعى إليه".

وأضاف "هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين من أجل تقديم أفضل أداء والظهور بشكل مميز. الجهاز الفني يهتم بكل كبيرة وصغيرة لتحقيق الهدف".

وواصل "البطولة تشهد منافسات قوية وصعبة في ظل قوة الأندية المشاركة. سنختتم مباريات المجموعات بمواجهة الترجي ولن تكون مواجهة سهلة".

وأتم "توقيت إقامة بطولة أفريقيا مهم للغاية في ضوء التجهيز للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تمثل أهمية كبيرة للفريق".

الأهلي فاز في أول ثلاث مباريات لحساب دور المجموعات على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11، وعلى وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17 وأخيرا جيه إس كيه الكونغولي 39-14.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من وفاق عين توتة الجزائري وفلاورز وجي إس كيه الكونغولي والترجي التونسي.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات أمام الترجي التونسي يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية مساء بتوقيت القاهرة.