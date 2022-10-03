بتسجيل إيفونا وحمدي زكي.. أسوان يتعادل مع الاتحاد وديا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

ماليك إيفونا مع أسوان أمام الاتحاد وديا

تعادل أسوان مع الاتحاد السكندري وديا بهدفين لكل فريق ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وأقيمت المباراة على استاد الجيش ببرج العرب.

وسجل الثنائي محمد حمدي زكي وماليك إيفونا هدفي أسوان في المباراة.

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على الجانب الآخر، سجل كريستوفاو مابولو وإبراهيم حسن هدفي الاتحاد.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام المصرية للاتصالات غدا الثلاثاء قبل أن يختتم معسكره بمواجهة سموحة السبت.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة وعمرو حسام وباي كامارا.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع 9 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب وخالد صبحي ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو.

الاتحاد السكندري أسوان الدوري المصري
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