حاجي باري بعد انتقاله إلى فيوتشر: هذه الفرصة لا تأتي كثيرا والقرار كان سهلا

عبر المهاجم الغيني حاجي باري عن شعوره بالامتنان تجاه ناديه الأمريكي كولورادو سبرينجس وذلك قبل انتقاله إلى فيوتشر.

وأعلن نادي كولورادو سبرينجس الأمريكي انتقال مهاجمه الغيني حاج باري إلى صفوف فيوتشر بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال باري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأمريكي: "فرصة مثل هذه لا تأتي كثيرا، لذلك كان القرار سهلا بالنسبة لي ولكنه حلو ومر في نفس الوقت لأنني حقا أحب هذا النادي وأحب المنظومة هنا والجهاز الفني وزملائي، لن أكون اللاعب الذي أنا عليه اليوم بدون هؤلاء الرجال، لكن الله عادة ما يكون له خطط أخرى لنا ولا يمكننا التشكيك في ذلك".

وأضاف "استمتعت خلال العامين الماضيين بلعب كرة قدم احترافية هنا، وأشعر أنهما أفضل موسمين في مسيرتي الكروية".

وأتم تصريحاته "هنا كنت بجوار أفضل الناس الذي قابلتهم في حياتي وأود أن أتقدم بشكر خاص إلى بريندان بيرك المدير العام للنادي، فبدونه لم يكن أي من هذا ممكنا، هذا هو الرجل الذي آمن بي منذ اليوم الأول الذي جئت فيه إلى هنا".

من جانبه قال بريندان بيرك المدير العام للنادي: "لقد كان من دواعي سروري العمل مع حاج باري خلال العامين الماضيين وأنا متأكد من أنني سأعمل معه مرة أخرى بشكل ما، إنه وقت صعب خلال الموسم للتخلي عن مثل هذا اللاعب المهم، ولكن هذه الخطوة تشير أيضا إلى خطوة كبيرة لنادينا والدوري هنا".

أما مارك كارترايت المدير الرياضي قال: "نريد أيضا أن نكون واضحين أننا ندعم هذه الخطوة التي ستغير حياة اللاعب الشخصية والاحترافية، سوف أفتقده ولكني سعيد ومتحمس له ولمواجهة التحدي الذي ينتظره".

وأشار "حاج باري لاعب لدينا ويبلغ من العمر 29 عاما ونجحنا في نقله مقابل رسوم قياسية، وهذا يعني أن تقييم كل لاعب في الدوري الخاص بنا قد زاد بشكل كبير، وأهنئ حاج باري ونادي كولورادو على هذا الإنجاز التاريخي".

وأخيرا قال نيك راجين رئيس النادي "الموافقة على رحيل حاجي باري هو أصعب قرار كان علي اتخاذه، باري ساهم في الكثير من الأهداف وساعد فريقنا ولا نتمنى له سوى الأفضل في مستقبله".