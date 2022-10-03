الأغلى في تاريخ النادي.. كولورادو الأمريكي يعلن انتقال حاجي باري إلى فيوتشر

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 20:33

كتب : محمد عبد العظيم

حاج باري

أعلن نادي كولورادو سبرينجس الأمريكي انتقال مهاجمه الغيني حاجي باري إلى صفوف فيوتشر بداية من الموسم المقبل.

وكشف النادي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الأمريكي عن انتقال المهاجم البالغ من العمر 29 عاما إلى فيوتشر عبر موقعه الرسمي.

وأكد النادي في البيان الصادر عبر موقعه الرسمي، أن صفقة انتقال حاجي باري إلى فيوتشر هي الأكبر في تاريخ النادي والمسابقة الذي يشارك فيها.

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كما شدد النادي أنه لن يعلن عن القمة المالية للصفقة وفقا للوائح المسابقة الأمريكية.

ووفقا للموقع الرسمي الخاص بالنادي فإن قيمة انتقال حاجي باري إلى فيوتشر تجاوزت قيمة انتقال اللاعب كوبي هنري من نادي أورانج كاونتي إلى ريميس الفرنسي، كأكبر صفقة في تاريخ المسابقة.

ولعب حاجي باري مع نادي كولورادو سبرينجس لمدة موسمين، شارك خلالهما في 63 مباراة وسجل 41 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

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فيوتشر الدوري المصري حاج باري
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