مؤتمر ألونسو - عن التتويج بدوري أبطال أوروبا.. وكواليس اختياره لـ برشلونة

يرى ماركوس ألونسو لاعب برشلونة أنه من السابق لأوانه الحديث عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويواجه برشلونة نظيره إنتر غد -الثلاثاء- في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "لدينا غدا مباراة صعبة للغاية، علينا أن نحافظ على تركيزنا لحصد النقاط الثلاث. وصلنا بحالة جيدة ولكن من السابق لأوانه الحديث عن الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "إنتر فريق قوي من الناحية التكتيكية، وأعتقد أن الغد سيكون صعبا للغاية".

وعاد ألونسو وتحدث عن كواليس انتقاله إلى برشلونة: "كان هناك الكثير من الشائعات، لا تزال إيطاليا دولة مرتبط بها بعد ثلاث سنوات في فلورنسا وكان هناك إمكانية للعودة لكن رغبتي كانت العودة إلى إسبانيا".

ولعب ألونسو في صفوف فيورنتينا لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى تشليسي صيف 2016 ثم إلى برشلونة الصيف الحالي.

وتابع "عندما جاءت المكالمة من برشلونة، لم أرغب في سماع أي شيء آخر".

وواصل "وصلت مؤخرًا للفريق وكل لاعب يريد المشاركة في كل مباراة، أنا جاهز في الوقت الذي يطلبه المدرب ومع الوقت سنرى، أنا سعيد جدًا حتى الآن".

وأتم "هناك رغبة لدينا في النادي في الفوز بأي لقب، نريد ذلك وأنا متأكد من أن النتائج الجيدة ستأتي".

وخسر برشلونة مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا بهدفين دون رد.

ولم يحصد برشلونة سوى ثلاث نقاط بعد الفوز أمام فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى.

ويحمل برشلونة نفس عدد نقاط إنتر في المجموعة الثالثة، ويأتي الترتيب كالآتي:

بايرن ميونيخ: 6 نقاط.

برشلونة: 3 نقاط.

إنتر: 3 نقاط.

فيكتوريا بلزن: دون نقاط.