انتهت بطولة إفريقيا لكرة اليد - الزمالك (43)-(21) فاب الكاميروني
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد فاب الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال في البطولة المقامة بتونس.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك 43-21
ق 26: تقدم الزمالك 40-19
ق 18: تقدم الزمالك 33-17
ق 6: تقدم الزمالك 24-12
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 21-11
ق 22: تقدم الزمالك 15-10
ق 12: تقدم الزمالك 9-7
انطلاق المباراة
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