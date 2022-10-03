انتهت بطولة إفريقيا لكرة اليد - الزمالك (43)-(21) فاب الكاميروني

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد فاب الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال في البطولة المقامة بتونس.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة بفوز الزمالك 43-21

أخبار متعلقة
كرة يد - "حرموني من شرف تمثيل مصر".. رسالة من رحاب جمعة كرة يد - الأهلي يهزم جيه إس كيه الكونغولي في ثالث مبارياته ببطولة إفريقيا كرة يد - الزمالك يهزم مولودية الجزائر في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا

ق 26: تقدم الزمالك 40-19

ق 18: تقدم الزمالك 33-17

ق 6: تقدم الزمالك 24-12

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 21-11

ق 22: تقدم الزمالك 15-10

ق 12: تقدم الزمالك 9-7

انطلاق المباراة

الزمالك بطولة إفريقيا لكرة اليد
نرشح لكم
استراحة إفريقيا لليد - الأهلي (16) - (11) الترجي.. نهاية الشوط الأول كرة يد - عمر سامي: الأهلي جاهز للفوز بدوري أبطال إفريقيا كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويحقق فوزه الثالث في بطولة إفريقيا كرة يد - حميد: الأهلي يسير بخطى ثابتة في بطولة إفريقيا.. والجميع في قمة تركيزه اتحاد اليد لـ في الجول: عدم انضمام رحاب جمعة؟ هناك الأفضل منها كرة يد - "حرموني من شرف تمثيل مصر".. رسالة من رحاب جمعة كرة يد - الأهلي يهزم جيه إس كيه الكونغولي في ثالث مبارياته ببطولة إفريقيا انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (39)-(14) جيه إس كيه
أخر الأخبار
فان دايك: أرنولد ضحية الثقافة الإنجليزية دقيقة | الكرة الأوروبية
الهاني سليمان يكشف أسباب توقفه عن إهدار الوقت 29 دقيقة | الكرة المصرية
أوكرانيا تنضم إلى إسبانيا والبرتغال في ملف استضافة كأس العالم 2030 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
برونو: مانشستر يونايتد يستحق القمة.. وهذه مشكلته خلال السنوات الماضية ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: لوبيتيجي الأقرب لتدريب ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر البطولة العربية للسلة - الأهلي (84) - (39) الميناء اليمني.. الربع الثالث ساعة | كرة سلة
استراحة إفريقيا لليد - الأهلي (16) - (11) الترجي.. نهاية الشوط الأول ساعة | كرة يد
إنديبندينتي ديل فايي.. منجم ذهب في الإكوادور ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار