مدافع ليفربول: فرصنا في التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال لم تنته بعد

رفض كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول استبعاد فريقه من المرشحين للتتويج بألقاب كبرى هذا الموسم، بعد البداية الصعبة لموسم 2022-2023.

ويستعد ليفربول لاستضافة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال تسيميكاس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الفريق سيعود لمستواه المعهود مرة أخرى وسيكون جاهزا مرة أخرى بنسبة 100%".

وعما إذا كان هدف ليفربول هو حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رد اليوناني "بالطبع، لم ينته شيء بعد، علينا العودة إلى مستوانا".

وأكمل "في الموسم الماضي كنا عن بعد 15 نقطة من الصدارة، ثم عدنا وكنا على بعد نقطة من تحقيق اللقب".

وشدد "في البداية يجب أن نفوز بالمباريات، والبداية بمباراة الغد في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "بالطبع حددنا منذ بداية الموسم نفس الأهداف وسنسعى لتحقيقها".

وأتم "أراد الجميع في الفريق الفوز بالمباراة السابقة ضد برايتون. أعتقد أننا حاولنا حتى اللحظة الأخيرة ، لكن تلقينا هدفا متأخرا لذلك تعادلنا، ولهذا السبب تعتبر مباراة الغد فرصة لنا للتعافي والفوز مرة أخرى".

ليفربول خسر مباراته الأولى بمرحلة المجموعات أمام نابولي، بينما فاز على أياكس في الجولة الثانية.

فيما يعاني ليفربول بالدوري الإنجليزي وينتظر ملاقاة أرسنال في ملعب الإمارات الجولة المقبلة، قبل استضافة مانشستر سيتي في الجولة التالية.

ولم يحصد ليفربول سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

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