لا مزيد من الانتقادات.. هيجواين يعلق حذائه

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

جونزالو هيجواين

أعلن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وقال هيجواين في مؤتمر صحفي:"عندما جئت إلى هنا، جئت من أجل الاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف "كانت مرحلة أخرى في مسيرتي لكن يمكنني ان أخبرك أنها كانت من أفضل اللحظات. ما منحه لي النادي وزملائي والجهاز الفني كان كبيرا جدا، أعادوا لي الرغبة في لعب كرة القدم".

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وتابع "يمكنني الآن الاعتزال كما حلمت دائما، وأنا أسجل الأهداف وأستمتع بالمباراة".

وواصل "هناك نوع من الشعور السام حول كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يمكنك تخيل الضرر الذي تسببه التعليقات هناك".

وأتم "كنت أعاني حقا، لقد ساعدتني عائلتي. لذا يجب أن يفكر الناس قبل الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه موضوع جاد".

وشهدت مسيرة صاحب الـ35 عاما فصولا من التالق مع أندية ريفر بليت وريال مدريد ونابولي ويوفنتوس.

هيجواين فاز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات مع يوفنتوس ومثلها للإسباني مع ريال مدريد.

بجانب فوزه بلقب كأس إيطاليا ثلاث مرات، مرتين مع يوفنتوس والثالثة مع نابولي.

وفاز بلقب السوبر الإسباني مرتين مع ريال مدريد بجانب كأس الملك مرة واحدة.

وحقق مع تشيلسي لقب الدوري الأوروبي، والسوبر الإيطالي مرة واحدة مع نابولي.

وحقق هيجواين لقب هداف الدوري الإيطالي في موسم 2015-2016 برصيد 36 هدفا، مع فوزه بجائزة لاعب الموسم في يوفنتوس مرتين.

هيجواين سجل مع الفرق التي لعب لها 333 هدفا وصنع 113 آخرين في 707 مباراة.

وينتهي عقد إيجوايين مع فريق إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام في نهاية الموسم الجاري.

وظهر المهاجم الأرجنتيني مع المنتخب في 75 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع 14 آخرين.

جونزالو هيجواين الدوري الأمريكي
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