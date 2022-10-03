كرة يد - الأهلي يهزم جيه إس كيه الكونغولي في ثالث مبارياته ببطولة إفريقيا

فاز الأهلي على فريق جيه إس كيه الكونغولي في المباراة الثالثة له في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال المقامة في تونس بنتيجة 39-14.

ويعد الانتصار هو الثالث للأهلي في البطولة بعدما فاز على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11، وعلى وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول من المباراة بنتيجة 20-7 أمام بطل الكونغو.

واستمر تفوق الأحمر في الشوط الثاني من المباراة حتى حقق الانتصار.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من وفاق عين توتة الجزائري وفلاورز وجي إس كيه الكونغولي والترجي التونسي.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات أمام الترجي التونسي يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية مساء بتوقيت القاهرة.