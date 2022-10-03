الإسماعيلي يخاطب فيفا لفتح القيد بعد إنهاء قضية لسعد جزيري

أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي بشكل رسمي في إنهاء كافة التحويلات بعد استلام النادي اشعارات التحويل الذي يدل علي وفاء النادي بكافة الحقوق الماليه للقضايا المعلقة علي النادي ومجموعها 6 قضايا.

ومن بين هذه القضايا قضية التونسي لسعد الجزيري.

وقام مسئولو النادي بالتواصل مع المحامي نصر عزام لمخاطبة فيفا لإنهاء هذا الملف وحتى يتسنى للفريق قيد الصفقات الجديدة التي تم إبرام التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوفى مجلس الإدارة بوعده مع جماهير الاسماعيلي من أجل حسم هذا الملف الطويل الذي بات يؤرق جماهير النادي التي ترغب في رؤية اللاعبين الجدد الذي تم التعاقد معهم سعيا لإعادة النادي لمكانته المعتادة بين أندية الكبار منافسا وحاصدا للألقاب.

وتعاقد الإسماعيلي في وقت سابق مع كارلوس جاريدو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب محمد شبراوي وكريم رأفت.