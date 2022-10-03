لمعادلة دروجبا وأجويرو.. رقم قياسي في دوري الأبطال ينتظر صلاح أمام رينجرز

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر تحقيق رقما قياسيا جديدا مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا أمام جلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

ويمتلك محمد صلاح مع ليفربول 34 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

بفارق هدفين فقط عن ديديه دروجبا أسطورة كوت ديفوار مع تشيلسي، وكذلك سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي.

ولكل من دروجبا وأجويرو 36 هدفا مع تشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب في دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل ثنائية في شباك رينجرز لمعادلة رقم الثنائي.

وسجل محمد صلاح حتى الآن مع ليفربول في الموسم الجاري 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وشارك محمد صلاح في تعادل ليفربول 3-3 أمام برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي وصنعا هدفا خلال المباراة.