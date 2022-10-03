خبر في الجول - سامسون أكينيولا أجرى الكشف الطبي في الإمارات.. وموعد وصوله المتوقع

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا

علم FilGoal.com أن سامسون أكينيولا لاعب الزمالك الجديد قد أجرى الكشف الطبي في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن يرسل الجهاز الطبي نتيجة الكشف إلى إدارة الكرة في نادي الزمالك خلال ساعات.

وكان من المفترض أن يصل المهاجم البنيني اليوم –الإثنين- إلى القاهرة بعد إجراء الكشف الطبي، ولكن تأخر تحركه بسبب مشكلة تخص التأشيرة.

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وتم حل هذه المشكلة، وبالتالي إن أتته التأشيرة غدا –الثلاثاء- سيصل مباشرة إلى مصر.

وتعاقد الزمالك مع اللاعب قادما من كاراكاس الفنزويلي.

أكينيولا المولود في بورتو نوفو عاصمة دولة بنين بشهر مارس 2000، يحمل الجنسية النيجيرية أيضًا.

وبدأ أكينيولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي.

مغامرة أكينيولا الأوروبية تواصلت بالانتقال إلى سينيكا السلوفاكي في صيف 2019، حيث سجل معه 5 أهداف في 21 مباراة خاضها.

وتحوّل أكينيولا إلى قارة أمريكا الجنوبية للانضمام إلى كاراكاس في يناير 2021.

وسجل أكينيولا 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة.

وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.

ولم يسبق لأكينيولا تمثيل منتخب بنين الأول، لكنه انضم لأول مرة لقائمة بلاده في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وسبق لـ أكينيولا تمثيل منتخب شباب بنين، قبل أن يلفت الأنظار في الدوري الفنزويلي وينال لقب "الثور".

وذكر موقع 90min نهاية العام الماضي أن اللاعب يحظى باهتمام من أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

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