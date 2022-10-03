مران الزمالك – جلسة بين فيريرا وشيكابالا.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض، وتواجد في مران اليوم الاثنين بعد الحصول على راحة في الفترة الماضية بسبب الإجهاد.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع شيكابالا قبل المران من أجل الاطمئنان على حالته، وجاهزيته من الناحية الطبية قبل المشاركة في التدريبات.

وطالب المدير الفني من شيكابالا خوض التدريبات بقوة وتحدث معه بشأن بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

وأدى شيكابالا في بداية المران تدريبات خاصة بالجري الخفيف حول الملعب، في حين أنخرط باقي اللاعبين في التدريبات الفنية.

وخصص الجهاز الفني بقيادة فيريرا فقرة للتدريب على التمرير.

وقسم الجهاز الفني الفريق لمجموعتين، على أن تمرر كل مجموعة بشكل سريع في مساحات ضيقة، ويحاول ثنائي من اللاعبين قطع الكرة.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الفقرة لزيادة معدل دقة التمرير بشكل سريع وسليم بين اللاعبين قبل المباريات المقبلة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للخماسي شيكابالا وإمام عاشور ومحمد حسام ومحمد طارق وحسام أشرف.

وأدى الخماسي لتدريبات خفيفة بالكرة، قبل خوض تدريبات خاصة بدنية وفنية تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بالنادي.

ولم يشارك الخماسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال مران اليوم بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وأدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص بسبب الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الحالي.