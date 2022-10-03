مران الزمالك – جلسة بين فيريرا وشيكابالا.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 18:41

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - مران الزمالك

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض، وتواجد في مران اليوم الاثنين بعد الحصول على راحة في الفترة الماضية بسبب الإجهاد.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع شيكابالا قبل المران من أجل الاطمئنان على حالته، وجاهزيته من الناحية الطبية قبل المشاركة في التدريبات.

وطالب المدير الفني من شيكابالا خوض التدريبات بقوة وتحدث معه بشأن بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

أخبار متعلقة
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من العروض المقدمة إلى عبد الغني كرة سلة - أنس أسامة: أقدر نادي الزمالك ولا أقبل أن أكون سببا في الهجوم عليه كرة يد - الزمالك يهزم مولودية الجزائر في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا

وأدى شيكابالا في بداية المران تدريبات خاصة بالجري الخفيف حول الملعب، في حين أنخرط باقي اللاعبين في التدريبات الفنية.

وخصص الجهاز الفني بقيادة فيريرا فقرة للتدريب على التمرير.

وقسم الجهاز الفني الفريق لمجموعتين، على أن تمرر كل مجموعة بشكل سريع في مساحات ضيقة، ويحاول ثنائي من اللاعبين قطع الكرة.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الفقرة لزيادة معدل دقة التمرير بشكل سريع وسليم بين اللاعبين قبل المباريات المقبلة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للخماسي شيكابالا وإمام عاشور ومحمد حسام ومحمد طارق وحسام أشرف.

وأدى الخماسي لتدريبات خفيفة بالكرة، قبل خوض تدريبات خاصة بدنية وفنية تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بالنادي.

ولم يشارك الخماسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال مران اليوم بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وأدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص بسبب الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الحالي.

شيكابالا الزمالك الدوري المصري فيريرا
نرشح لكم
الإسماعيلي يخاطب فيفا لفتح القيد بعد إنهاء قضية لسعد جزيري خبر في الجول - سامسون أكينيولا أجرى الكشف الطبي في الإمارات.. وموعد وصوله المتوقع سيدات مصر يستضفن الأردن وديا.. وموعد المباراة منتخب مصر للشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في نوفمبر الداخلية يضم لاعب الأهلي الشاب على سبيل الإعارة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من العروض المقدمة إلى عبد الغني فاركو يكشف حقيقة بيع محمود حمادة مران الأهلي - تدريبات بدنية للاعبين.. والكشف عن موعد انتظام فخري
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: فرصنا في التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال لم تنته بعد 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر تشافي:سنحاول القيام بما فعلناه أمام بايرن ميونيخ لكن بنتيجة مختلفة 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - "حرموني من شرف تمثيل مصر".. رسالة من رحاب جمعة 27 دقيقة | كرة يد
لا مزيد من الانتقادات.. هيجواين يعلق حذائه 50 دقيقة | أمريكا
إسلام سليماني يرد على اتهامات ضلوعه في رحيل بلايلي عن بريست 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يهزم جيه إس كيه الكونغولي في ثالث مبارياته ببطولة إفريقيا 58 دقيقة | كرة يد
الإسماعيلي يخاطب فيفا لفتح القيد بعد إنهاء قضية لسعد جزيري ساعة | الكرة المصرية
لمعادلة دروجبا وأجويرو.. رقم قياسي في دوري الأبطال ينتظر صلاح أمام رينجرز ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول