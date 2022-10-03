نجم يوفنتوس يعود بعد 9 أشهر من الغياب

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

فيدريكيو كييزا - يوفنتوس - نابولي

بعد 9 أشهر من الغياب.. عاد فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس للتدريبات الجماعية مع فريقه بعد الشفاء من إصابته في الرباط الصليبي.

وأصيب كييزا بقطع في الرباط الصليبي في يناير الماضي خلال مواجهة روما.

البالغ من العمر 24 عاما ظهر لأول مرة في تدريبات فريقه الجماعية يوم الإثنين.

أخبار متعلقة
مؤتمر إنزاجي: لوكاكو خارج مواجهة برشلونة.. وهذا موقف لاوتارو كلوب: فقدان الثقة؟ انظروا إلى ميسي ورونالدو.. ويعلق على وضعية نونيز كادينا سير: انتكاسة لـ جيرارد مورينو.. ولحاقه بالمونديال بات في خطر جالتييه يدافع عن نفسه: لم أجبر لاعبيني على الإفطار في رمضان

ويستعد يوفنتوس لملاقاة مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويسابق كييزا الزمن من أجل المشاركة في المباريات بعد الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسعى يوفنتوس للاستفادة باللاعب قبل توقف الموسم بسبب كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر.

فالفريق سيلعب مباراة كل 3 أيام من الآن وحتى انطلاق المونديال.

وسجل كييزا 18 هدفا وصنع 14 خلال 61 مباراة لعبها بقميص البيانكونيري في كل المسابقات منذ انضمامه من فيورنتينا في 2020.

فيديريكو كييزا يوفنتوس
نرشح لكم
مؤتمر ألونسو - عن التتويج بدوري أبطال أوروبا.. وكواليس اختياره لـ برشلونة مؤتمر تشافي: عودة ميسي؟ دعوه وشأنه.. إنه يستمتع الآن إسلام سليماني يرد على اتهامات ضلوعه في رحيل بلايلي عن بريست مؤتمر إنزاجي: لوكاكو خارج مواجهة برشلونة.. وهذا موقف لاوتارو كادينا سير: انتكاسة لـ جيرارد مورينو.. ولحاقه بالمونديال بات في خطر قرعة دوري أبطال أوروبا للسيدات – برشلونة مع بايرن.. وريال مدريد في مجموعة الموت جالتييه يدافع عن نفسه: لم أجبر لاعبيني على الإفطار في رمضان أنشيلوتي يوضح.. هل يتوقف بنزيمة عن تسديد ركلات الجزاء وسبب عدم مشاركة هازارد
أخر الأخبار
كرة يد - عمر سامي: الأهلي جاهز للفوز بدوري أبطال إفريقيا 21 ثاتيه | كرة يد
فوتبول لندن: أرسنال يسعى لتجديد عقود ثلاثي الفريق 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويحقق فوزه الثالث في بطولة إفريقيا 9 دقيقة | كرة يد
كرة يد - حميد: الأهلي يسير بخطى ثابتة في بطولة إفريقيا.. والجميع في قمة تركيزه 33 دقيقة | كرة يد
بتسجيل إيفونا وحمدي زكي.. أسوان يتعادل مع الاتحاد وديا 54 دقيقة | الكرة المصرية
كاراجر: ليفربول أصبح أسهل منافس لأي فريق ساعة | الدوري الإنجليزي
حاجي باري بعد انتقاله إلى فيوتشر: هذه الفرصة لا تأتي كثيرا والقرار كان سهلا ساعة | الكرة المصرية
حوار في الجول - نجم توتنام السابق عن خسارة الدوري وانتقادات ماجواير.. وتأثير صلاح وميدو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول