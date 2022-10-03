نجم يوفنتوس يعود بعد 9 أشهر من الغياب

بعد 9 أشهر من الغياب.. عاد فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس للتدريبات الجماعية مع فريقه بعد الشفاء من إصابته في الرباط الصليبي.

وأصيب كييزا بقطع في الرباط الصليبي في يناير الماضي خلال مواجهة روما.

البالغ من العمر 24 عاما ظهر لأول مرة في تدريبات فريقه الجماعية يوم الإثنين.

ويستعد يوفنتوس لملاقاة مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويسابق كييزا الزمن من أجل المشاركة في المباريات بعد الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسعى يوفنتوس للاستفادة باللاعب قبل توقف الموسم بسبب كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر.

فالفريق سيلعب مباراة كل 3 أيام من الآن وحتى انطلاق المونديال.

وسجل كييزا 18 هدفا وصنع 14 خلال 61 مباراة لعبها بقميص البيانكونيري في كل المسابقات منذ انضمامه من فيورنتينا في 2020.

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