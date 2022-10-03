انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (39)-(14) جيه إس كيه
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 18:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد جيه إس كيه الكونغولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال المقامة في تونس.
تابع تفاصيل المباراة.
نهاية المباراة بفوز الأهلي 39-14
ق 28: تقدم الأهلي 38-13
ق 23: تقدم الأهلي 35-13
ق 18: تقدم الأهلي 31- 12
ق 10: تقدم الأهلي 26-10
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 20-7
ق 26: تقدم الأهلي 18-6
ق 16: تقدم الأهلي 16-4
ق 10: تقدم الأهلي 7-2
انطلاق المباراة
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