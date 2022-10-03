سيدات مصر يستضفن الأردن وديا.. وموعد المباراة

يخوض منتخب مصر للسيدات مباراتين وديتين أمام نظيره الأردني في شهر أكتوبر الجاري.

وأعلنت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية استضافة المنتخب الأردني للسيدات وخوضه وديتين أمام المنتخب المصري.

وقالت الرفاعي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي جرى توقيعها بين الاتحادين الشقيقين المصري والأردني، سنكون سعداء باستضافة المنتخب الأردني الأول لكرة القدم النسائية للعب مباراتين وديتين أمام منتخبنا الوطني الأول".

وأضافت "الاتفاقية تم توقيعها شهر أبريل الماضي، بمباركة واهتمام بالغ من الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني".

وتخوص سيدات مصر المباراتين الوديتين في 6 و9 أكتوبر المقبل.

وسبق وأن تواجه المنتخبان العام الماضي في كأس العرب 2021.

وتأهل منتخب الأردن على حساب مصر في نصف نهائي البطولة بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وسجلت كل من مايسا جبراه وشاهيناز جبرين وروزبهان الفارجي لمنتخب تونس فيما أحرزت سارة عصام وسلوى المتولي هدفي مصر.

وتوجت الأردن بالبطولة بعد الفوز أمام الجزائر بهدف مقابل لا شيء سجلته شاهيناز جبرين.