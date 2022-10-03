بيان استنكار من وفاق سطيف لأعمال الشغل عقب مباراة شباب قسنطينة.. ومطالبة بتعويضات

أعربت إدارة وفاق سطيف استنكارها في بيان رسمي لأحداث الشغب التي تلت مباراة الفريق مع شباب قسنطينة، كما أعلن النادي رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تعرض لها ملعبه.

وتعادل وفاق سطيف مع شباب قسنطينة بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة السادسة من الدوري الجزائري.

واقتحم عدد من الجماهير ملعب المباراة بعد نهايتها واشتبكوا مع رجال الشركة والجماهير المنافسة.

وجاء بيان وفاق سطيف كالآتي:

"أعربت إدارة وفاق سطيف وإدارة ملعب 8 مايو 45 عن استنكارها الشديد للتصرفات غير المسؤولة وأعمال الشغب التي قام بها أنصار الفريق الزائر شباب قسنطينة بعد نهاية المباراة التي جرت في ظروف جيدة فوق الميدان وفي المدرجات من جانب أنصار الوفاق الذين تحلوا بالروح الرياضية".

"في وقت عملت إدارة النادي أيضا بالتنسيق مع رجال الأمن على وضع أنصار شباب قسنطينة في أحسن الظروف وفي المقابل قاموا بكسر الكراسي واجتياح أرضية الميدان وتخريب بعض محتويات الملعب مع محاولة تمزيق البساط ورشق رجال الشرطة".

"وباعتبار كون وفاق سطيف هو مالك الملعب من خلال عقد الإيجار والاتفاقية المبرمة مع إدارته فإن الإدارة سترفع قضيى لدى الجهات المعنية من أجل المطالبة بالتعويضات اللازمة على قدر الخسائر التي سيتم جردها من طرف الجهات القانونية المختصة".

ويحتل شباب قنسطين صدارة الدوري الجزائري برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل وفاق سطيف المركز السادس برصيد 8 نقاط مع خوضه مباراة أقل.