منتخب مصر للشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في نوفمبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 على دخول معسكر مغلق خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمود جابر لخوض عدد من المباريات الودية في المعسكر المقبل للوقوف على مستوى اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر في شهر فبراير من العام المقبل.

وفاز منتخب مصر للشباب على الكويت وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة ودية الأسبوع الماضي.

ودخل منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر المدير الفني في معسكر مغلق.

وانطلق معسكر منتخب الشباب المغلق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسكندرية.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.