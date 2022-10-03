الداخلية يضم لاعب الأهلي الشاب على سبيل الإعارة

أتم نادي الداخلية اتفاقه مع محمد نصير لاعب الأهلي الشاب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويلعب نصير -23 عاما- في مركز خط الوسط كما يشارك في الدفاع.

وخاض محمد نصير الموسم الماضي مباراتين مع الأهلي أمام كل من الإسماعيلي وإنبي.

وأصبح محمد نصير الصفقة رقم 17 للداخلية الصاعد للدوري الممتاز الموسم الجاري.

ودعم الداخلية صفوفه بالسداسي الأجنبي: الرباعي النيجيري عبدالله أوجيفيني وشيمزي كليتشي وفانوم ألفريد وكريستوفر جون والأوغندي ألان كيلامبادي والعاجي سيرجي إيرك.

وعلى المستوى المحلي ضم كل من: حسين رجب ومحمد مجدي ومحمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ومحمود حكيم وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور ومحمد رمضان وصلاح يحيى وأحمد رفاعي ومحمد نجيب.

ويستعد الداخلية للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده خلال الموسم الماضي.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.