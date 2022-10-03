مؤتمر إنزاجي: لوكاكو خارج مواجهة برشلونة.. وهذا موقف لاوتارو

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

تحدث سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة برشلونة عن حالة مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقال إنزاجي في تصريحاته خلال المؤتمر: "لقد خضع لاختبار طبي صباح اليوم، ولكن لم نجد أي مشكلة".

وأضاف "لقد شعر بالإرهاق عقب المباراة أمام روما".

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وأوضح "سيتدرب جزئيا مع الفريق اليوم ثم سنقيم حالته مع الفريق الطبي".

واختتم "مارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو خارج المباراة. أما لاوتارو وروبرتو جاليارديني فهما محل شك".

وتعرض لاوتارو لإصابة في العضلة الضامة خلال خسارة فريقه أمام روما 2-1 في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.

ولعب الأرجنتيني كامل دقائق المباراة، ولكنه لم يتمكن من التسجيل أمام الذئاب.

ومن المنتظر أن يلعب خواكين كوريا بدلا من لاوتارو إذا غاب عن صفوف إنتر أمام برشلونة.

ويتصدر لاوتارو قائمة هدافي النيراتزوري بـ 3 أهداف في 10 مباريات بجميع المسابقات.

ويلتقي برشلونة وإنتر غدا –الثلاثاء- على ملعب الأخير جوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

لاوتارو مارتينيز دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان برشلونة سيموني إنزاجي
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